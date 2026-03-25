Enap confirma alzas históricas en precios de los combustibles: bencinas subirán hasta $391 por litro

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó las alzas en los precios de todos los combustibles a partir de este jueves, según lo que ya había anunciado el Gobierno.

Junto con recordar que la ENAP "no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado chileno", la estatal informó las siguientes modificaciones:

93 octanos: +$372 por litro

97 octanos: +$391,5 por litro

Diésel: +$580,3 por litro

Kerosene: +$138,5 por litro

GLP de uso vehicular: +11,0

La parafina también registrará un incremento pese al anuncio del Gobierno de que dicho combustible bajaría su valor. Esto ocurrió, según explicó el senador UDI, Javier Macaya, ya que aún se tramita en el Parlamento la ley que permita avanzar en su reducción.

Cabe señalar que la histórica alza se da luego de que el Gobierno anunciara la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco), a raíz del conflicto en el Medio Oriente y el alza del valor del petróleo.

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