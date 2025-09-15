Empresas chilenas aumentan sus utilidades en casi un 17% en el primer semestre

Las más de 450 empresas que reportan a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cerraron el primer semestre con ganancias por US$14.215 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 16,61%.

Según informa La Tercera, los ingresos también mostraron una leve expansión de 2,66%, alcanzando los US$175.018 millones. Sin embargo, el segundo trimestre evidenció una desaceleración: las utilidades trimestrales cayeron 11,1% (US$7.070 millones), pese a un aumento de 1,25% en los ingresos.

En términos de liquidez, el efectivo y sus equivalentes subieron apenas 0,85% interanual (US$37.167 millones), mientras que el capital de trabajo se contrajo significativamente: -24,37%, hasta los US$37.961 millones.

SECTORES CON MAYOR DINAMISMO

La banca lideró en volumen de utilidades, con US$3.023 millones (+15,25%). No obstante, el mayor crecimiento porcentual se registró en las salmoneras (Blumar, Aqua, Multiexport y Salmones Camanchaca), que aumentaron sus ganancias en 369%, alcanzando US$169 millones.

Las cementeras (Cementos Bío Bío, Polpaico y Melón) también mostraron un fuerte avance: +204,98%, con utilidades por US$19,8 millones. El retail, por su parte, reportó beneficios por US$872 millones (+204,61%), consolidándose como uno de los sectores más dinámicos.

En este último segmento, Falabella sorprendió al mercado con utilidades por US$596 millones, cifra que es “un 221% mayor a la de igual lapso de 2024”. Además, “sólo en el semestre ganó un 16% más que en todo el año pasado, cuando sumó US$515 millones en 12 meses”.

Otras empresas del retail también destacaron: Cencosud, +186,42%; Ripley, +263,1%; Tricot, +31,29%; e Hites y ABC, que redujeron sus pérdidas (US$4,89 millones y US$9,7 millones, respectivamente).

En contraste, AD Retail anotó una baja de 41,13% en su última línea, mientras que Forus (-10,21%) y SMU (-25,5%) también reportaron caídas.

SECTORES CON RETROCESO

Pese al buen desempeño del retail, las compañías de consumo masivo registraron una merma de 71,54% en sus utilidades, totalizando US$44,6 millones. Empresas como Carozzi (-24,67%), Soprole (-0,38%) y Watts (-47,87%) mostraron caídas interanuales, mientras que Hortifrut pasó de ganancias a pérdidas por US$75,4 millones.

El mayor retroceso se observó en el sector forestal, con una caída de 76,1% en resultados. CMPC disminuyó sus utilidades en 60%, Celulosa Arauco pasó a pérdidas por US$9,9 millones y Masisa profundizó sus números rojos hasta los US$9,3 millones.

Las compañías eléctricas también enfrentaron una baja significativa: -57% en su última línea, con utilidades por US$1.511 millones. Las viñas descendieron 0,82% (US$42 millones), las embotelladoras cayeron 0,32% (US$194 millones) y las sanitarias retrocedieron 11% (US$185 millones).

El sector de telecomunicaciones fue el único con pérdidas netas. Aunque Entel registró un avance de 75,7% en sus ganancias (US$44,5 millones), Telefónica Chile y Telefónica Móviles Chile reportaron pérdidas por US$19,9 millones y US$46,9 millones, respectivamente. En conjunto, “las pérdidas de la industria pasaron de US$46,4 millones a US$22,3 millones”.

ÁMBITO ESTATAL

Las compañías estatales lograron ganancias por US$1.138 millones, un alza de 71,77% respecto al mismo período de 2024: Enap, +84,5%, con beneficios por US$318 millones; Metro, pasó de pérdidas por US$197 millones a ganancias por US$50 millones; y Enap Refinerías, crecimiento de 130%, con utilidades por US$278 millones.

A pesar de estos avances, seis empresas estatales vieron caer sus utilidades y diez reportaron pérdidas. Codelco, por ejemplo, tuvo una merma de 58,1% en sus ganancias, hasta los US$111,2 millones.

BancoEstado, en cambio, logró utilidades por US$294 millones, un 7,76% más que en el mismo período del año anterior.

TVN también mostró una mejora, aunque mantuvo números rojos. “Sus pérdidas pasaron de $10.882 millones en el primer semestre de 2024, a $7.507 millones este año”.

En su análisis razonado, la compañía explicó que “sus ingresos crecieron 4,6%, lo que se explicó principalmente por el aumento de otros ingresos que considera $2.000 millones”, asociado a la glosa del Presupuesto 2025 para financiar la señal de NTV. Sin embargo, “los ingresos por publicidad en televisión abierta cayeron 7,6%”, mientras que “el ítem otros ingresos se incrementó 28,3%”.

Además, TVN destacó que “los costos de ventas y gastos de administración disminuyeron 9,5% respecto del mismo período del año anterior”. Según la empresa, “esta mejora está asociada principalmente a menores costos de exhibición, a los ahorros y contención del IPC en el costo de venta y gasto de administración centrados en TVN”.

PURANOTICIA