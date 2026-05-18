Empate técnico en el agro: Chile y Perú cierran 2025 con exportaciones agrícolas casi idénticas

Al cierre de 2025, las exportaciones agrícolas de Chile y Perú alcanzaron cifras muy similares, reflejando tanto el sostenido crecimiento de la agroexportación peruana como la recuperación que ha experimentado el sector agrícola chileno durante los últimos dos años.

De acuerdo con una publicación de Portal Portuario, el estudio “Evolución de las exportaciones agrícolas de Perú y Chile al 2025”, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), evidenció la fuerte competencia que mantienen ambas economías en los mercados internacionales.

“Continuando con el proceso de seguimiento de la dinámica del comportamiento de las exportaciones peruanas y chilenas de los productos agrícolas, al año 2025, podemos resaltar el crecimiento del valor de las exportaciones de ambos países respecto al 2024”, señaló el informe.

El documento detalló además que “en el caso peruano, las exportaciones agrícolas sumaron 10.730 millones de dólares y se elevaron en 16,8 %; mientras que los envíos agrícolas chilenos alcanzaron los 10.789 millones de dólares y crecieron 14,7 %. El valor exportado por Chile fue 0,5 % mayor respecto al Perú, observándose un virtual empate técnico en el 2025”.

La nota técnica elaborada por el Midagri destacó especialmente el crecimiento sostenido que han tenido las exportaciones agrícolas peruanas, favorecidas por condiciones climáticas estables y una producción diversificada durante todo el año. Entre los productos que lideran este desempeño figuran los arándanos, uvas, paltas y café en grano, entre otros.

Asimismo, el informe también relevó la recuperación de las exportaciones agrícolas chilenas durante los últimos dos ejercicios.

“También es importante destacar el resurgimiento de las exportaciones chilenas por segundo año consecutivo, pues en el 2024 aumentó 19 % y en el 2025 creció 14.7 %, gracias a la estabilidad climática relativa, la innovación y madurez logística, el efecto ‘cereza y la gran recuperación de los envíos de paltas y avellanas, que han permitido a Chile aprovechar los buenos precios internacionales”, sostuvo el documento.

En paralelo, la Dirección de Estudios Económicos del Midagri indicó que, entre 2010 y 2025, la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones agrícolas peruanas alcanzó un 11,4 %, mientras que en el caso chileno llegó al 6,7 %.

Finalmente, el estudio proyectó que la tendencia podría favorecer a Perú en los próximos años. “Los estimados de exportación de los productos agrícolas muestran que Perú superaría a Chile ligeramente en el 2026 y consolidaría su crecimiento en el 2027”, explicó el informe.

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