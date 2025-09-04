El dólar reacciona al alza tras conocerse la debilidad del mercado laboral estadounidense

El dólar inició la jornada de este jueves con una leve alza en el mercado cambiario chileno, impulsado principalmente por factores externos. La divisa abrió la sesión rozando los $970, un movimiento que los analistas relacionan directamente con las nuevas cifras económicas publicadas en Estados Unidos.

Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria- en conversación con Emol-señaló que el dólar mostró ligeros avances en línea con fundamentos externos, a pesar de que el Dollar Index recupera terreno. Este repunte se dio tras conocerse que el mercado laboral estadounidense se está debilitando más de lo previsto.

El dato clave del día provino del informe de empleo privado de ADP, que reveló la creación de solo 54 mil puestos de trabajo en agosto. Esta cifra es menor a la esperada y se suma a otras señales de enfriamiento, como la caída de vacantes laborales. Este escenario ha fortalecido la expectativa de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en septiembre, un ajuste que el mercado ya descuenta casi por completo.

Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, indicó que, a falta de datos locales relevantes, el tipo de cambio se mantiene sensible a la dinámica internacional. Según su análisis, el dólar fluctuará en un rango de $965 a $977 durante el día, con la atención puesta en los próximos indicadores económicos de EE. UU., especialmente en el dato oficial de empleo que se publicará el viernes y que podría generar movimientos más marcados en el mercado cambiario.

