El costo de la vida se dispara en abril: IPC registra alza de 1,3% impulsado por histórica subida de las gasolinas

Un salto de 1,3% fue la variación mensual que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes de abril de 2026. Con este resultado, el costo de la vida en el país alcanzó un incremento acumulado de 2,7% en lo que va del año, mientras que la medición a doce meses se posicionó en un 4,0%.

Al analizar la canasta que compone este indicador, se observa que diez de sus trece divisiones mostraron incidencias positivas en el balance del cuarto mes. Por el contrario, apenas dos categorías exhibieron un impacto negativo y la restante tuvo una incidencia nula.

Dentro de los sectores que empujaron la inflación al alza, el ítem de transporte lideró las subidas con un 8,0%, lo que se tradujo en una incidencia de 1,011 puntos porcentuales (pp.). Le siguió la categoría de vivienda y servicios básicos, que avanzó un 0,8% (aportando 0,142 pp.). En tanto, el resto de las divisiones con números en verde sumaron una contribución conjunta de 0,191 pp.

En la vereda opuesta, las caídas mensuales estuvieron marcadas principalmente por el grupo de vestuario y calzado, el cual retrocedió un -1,8%, generando así una incidencia de -0,044 pp. en el cálculo general.

Cumpliendo con las proyecciones del mercado, los productos energéticos jugaron un rol determinante en el encarecimiento del costo de la vida. Específicamente, la gasolina se disparó un 25,3% mensual, inyectando 0,774 pp. a la cifra total y alcanzando un alza acumulada de 29,7% al cuarto mes del año.

Un escenario aún más pronunciado experimentó el petróleo diésel, que anotó un explosivo incremento mensual de 45,7%. Este derivado aportó 0,204 pp. al índice y ya registra una variación acumulada de 55,7% durante el presente ejercicio.

Por su parte, el gas licuado no se quedó atrás y reportó una escalada de 5,8% en el mes (0,083 pp. de incidencia), con lo cual acumula un encarecimiento de 3,2% en lo que va del año.

Finalmente, el servicio de transporte en bus interurbano evidenció un crecimiento de 18,6%. Este rubro significó una incidencia de 0,053 pp. para el mes, sumando así un 10,5% de aumento acumulado anual.

PURANOTICIA