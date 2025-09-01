El aumento de la PGU ya es una realidad: Los primeros beneficiados con $250.000

El mes de septiembre trae buenas noticias para miles de pensionados en Chile. La Pensión Garantizada Universal (PGU), uno de los pilares de la Reforma de Pensiones, sube su monto de $224.000 a $250.000.

Este aumento no es inmediato para todos, sino que se implementará de forma escalonada, por rangos de edad. El primer grupo beneficiado, que recibirá el ajuste de manera automática este mes, incluye a 400.000 pensionados de 82 años o más.

Calendario de implementación

Según el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, el aumento se aplicará progresivamente:

Septiembre 2025: Personas de 82 años o más.

Septiembre 2026: Personas de 75 años o más.

Septiembre 2027: Personas de 65 años o más.

Además, con esta modificación, la PGU también se expande para beneficiar a quienes reciben pensiones de gracia, de reparación, Dipreca o Capredena, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

La Reforma de Pensiones incluye otros cambios importantes, como la creación de un Seguro de Lagunas Previsionales y el retorno de la cotización de los empleadores, que volverán a aportar al sistema con un 1% adicional, cifra que aumentará progresivamente hasta llegar a un 7% en 2033.

PURANOTICIA