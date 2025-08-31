El 63% de trabajadores recibirá aguinaldo, pero solo 37% lo gastará en festejos

La última encuesta de Randstad, la compañía de talento líder a nivel global, mostró que el 63% de los trabajadores recibirá el aguinaldo de Fiestas Patrias de parte de sus empleadores, un incremento del 11% respecto a 2024.

Esto marca una tendencia clara: aunque el aguinaldo no es una obligación legal en el sector privado, las organizaciones lo están adoptando como una herramienta clave para el desarrollo de la cultura, conectar con sus equipos y fomentar el compromiso.

Para el 63% de las personas que declararon que recibirán aguinaldo en dinero, los montos presentan algunas diferencias importantes respecto del año anterior, lo que refleja la intención y esfuerzos que están haciendo las empresas no solo por la entrega en dinero, sino que además, en incrementar los montos.

El 42% recibirá más de $90.000 un gran salto desde el 28% de 2024; el 31% obtendrá entre $50.000 y $90.000 vs. 37% en 2024, y el 27% recibirá menos de $50.000, mostrando una disminución importante respecto al 35% del año anterior.

Pero además del esperado aguinaldo en dinero, las compañías están diversificando la manera de celebrar.

Si bien un 65% de los trabajadores mencionó que no recibirá otro tipo de beneficios, un 9% declaró que obtendrá una gift card; un 7% una caja dieciochera con productos típicos; un 7% disfrutará de una tarde libre para comenzar antes los festejos y un 12% declaró que recibirá otro tipo de beneficios.

Las celebraciones en equipo también son protagonistas. Un 32% de los trabajadores dijo que su empleador hará una fiesta, mientras que un 22% celebrará en las dependencias de la oficina. Por otro lado, un 12% no tendrá actividades por falta de presupuesto, y un 33% afirma que su empresa no tiene la cultura de organizar este tipo de eventos.

"El aguinaldo de Fiestas Patrias dejó de ser un bono más, para convertirse en un apoyo en el desarrollo de la cultura de la compañía. En un mercado laboral donde las personas buscan conectar con un propósito, estas acciones suman en la propuesta de valor al empleado, potenciando la marca empleadora, el sentido de pertenencia, haciendo que las personas se sientan valoradas y parte de algo más grande. Es una inversión directa en el corazón de la compañía: su gente", comenta Natalia Zúñiga, directora de Marketing y Comunicaciones en Randstad Chile.

En tanto, las prioridades de los trabajadores muestran un interesante equilibrio entre la celebración y las responsabilidades financieras. El principal destino del aguinaldo será disfrutar de las Fiestas Patrias, con un 37% de las preferencias, un aumento respecto al 34% de 2024.

Al mismo tiempo, la situación económica sigue influyendo en las decisiones. Un 31% destinará el dinero al pago de deudas (frente al 27% en 2024), y un 18% lo usará para cubrir cuentas básicas del hogar (un alza desde el 15% del año previo).

En contraparte, la capacidad de ahorro disminuyó: solo un 9% guardará el dinero, en comparación con el 14% de 2024. Otros usos, como comprar ropa o tomarse unos días de descanso, crecieron del 4% al 6% este año.

