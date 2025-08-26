Economistas y Oposición fijan los límites al Gobierno para el crecimiento del Presupuesto 2026

Economistas de distintos sectores y la Oposición han fijado los parámetros para el crecimiento del próximo Presupuesto de la Nación, advirtiendo al ministro de Hacienda que el proyecto fiscal debe priorizar la responsabilidad por sobre el gasto.
El recién asumido ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se enfrenta a su primer gran desafío político y económico: la tramitación del Presupuesto 2026. Con la fecha límite del 30 de septiembre para su presentación, economistas y parlamentarios de oposición se han unido en un llamado por la prudencia fiscal, exigiendo un proyecto con un crecimiento acotado o incluso nulo.
La presión sobre el Gobierno se basa en las metas fiscales fijadas, que buscan mantener un balance estructural de -1,1% del PIB y una deuda bruta de 43,9% del PIB. Ante este escenario, voces expertas han marcado un claro límite. El expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, proyectó un crecimiento del gasto de entre 1% y 2%, mientras que el exdirector de Presupuesto, Matías Acevedo, fue más drástico, sugiriendo que el presupuesto debería "caer entre 1 y 2%" para cumplir con los objetivos.
Desde el Congreso, la oposición ha recogido este mismo sentir. El diputado Frank Sauerbaum (RN) y jefe de su bancada, llamó al ministro Grau a "ser responsable" y no superar un crecimiento del 2%, argumentando la falta de ingresos y el bajo crecimiento económico del país. Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) manifestó su preocupación por el nivel de endeudamiento del Estado, pidiendo un presupuesto "serio y responsable".
Ante las crecientes demandas, el ministro Grau ha señalado que el proyecto fiscal ya está "muy avanzado" y que respetará las metas trazadas. El año pasado, el Gobierno presentó inicialmente un aumento de gasto del 2,7%, el cual fue finalmente ajustado a un 2% durante su tramitación parlamentaria.
