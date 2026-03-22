Economista Sebastián Edwards respalda arranque de Kast, pero advierte riesgos en la agenda

A pocos días del inicio del gobierno de José Antonio Kast, el economista Sebastián Edwards realizó una evaluación positiva del desempeño del Ejecutivo, destacando la rapidez con que ha instalado su agenda, aunque con advertencias sobre los desafíos que enfrenta.

“Un sólido arranque”, señaló, agregando que “salieron como caballo de carrera, a todo galope. Y es lo que se necesita”. Sin embargo, advirtió que el principal reto será mantener el control del rumbo. “El desafío es que el caballo no se desboque, no se distraiga, no salte la valla y se meta en un berenjenal”, afirmó, enfatizando la importancia de una conducción firme.

En ese contexto, valoró el rol del equipo económico y especialmente del ministro de Hacienda. “Jorge Quiroz es un jinete eximio, y mientras aguante los corcoveos, estaremos bien. Sabe cuál es el destino: recuperar crecimiento, empleo y el dinamismo”, sostuvo.

El economista respaldó la idea de actuar con rapidez para enfrentar la situación económica, destacando la necesidad de recuperar el tiempo perdido. “Suscribo la idea de la urgencia. Hay que recuperar el tiempo perdido, superar los años fofos”, indicó, agregando que es clave impulsar la inversión y reducir trabas burocráticas.

Sobre el estilo del Presidente, Edwards valoró su forma de conducción. “Con su estilo comedido y calmado, y sin estridencias, lo ha hecho muy bien”, afirmó, destacando además la importancia de un liderazgo enfocado y con capacidad de escucha.

No obstante, también planteó reparos respecto de algunos temas en la agenda, particularmente el debate sobre los indultos. “No me gustó lo de los indultos, es un tema complejo y una distracción”, señaló, sugiriendo incluso la creación de una comisión que asesore al Ejecutivo en esta materia.

En cuanto al escenario político, sostuvo que el Gobierno debe mantener su foco. “Las distracciones se pagan caras”, advirtió, llamando a concentrarse en los desafíos centrales del denominado “gobierno de emergencia”.

Respecto de la situación económica, Edwards matizó el diagnóstico más alarmista. “La situación no es ‘tan’ crítica, pero es seria”, afirmó, subrayando que el país se encuentra por debajo de las expectativas de crecimiento y desarrollo.

Asimismo, respaldó las metas de ajuste fiscal planteadas por el Ejecutivo, señalando que son ambiciosas pero alcanzables, siempre que se implementen con cuidado para no afectar programas sociales relevantes.

Finalmente, insistió en la necesidad de mantener el rumbo y evitar desviaciones en la agenda, destacando que el éxito del Gobierno dependerá de su capacidad para avanzar con decisión sin perder el control del proceso.

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