Economía chilena cierra mandato de Presidente Boric con el segundo peor desempeño desde 1990

Pese a que el último registro del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) mostró un desempeño mejor al esperado, el balance final del actual período presidencial deja una cifra poco alentadora. Con el crecimiento observado en 2025, el gobierno del Presidente Gabriel Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde el retorno a la democracia en 1990.

Según informó el Banco Central de Chile, el Imacec de diciembre de 2025 registró un aumento de 1,7% en comparación con igual mes del año anterior, superando las últimas expectativas del mercado. Con ello, el crecimiento promedio del año se ubicaría en 2,3%, a la espera del dato oficial del Producto Interno Bruto (PIB), que será publicado el próximo 18 de marzo.

Aun cuando el resultado de diciembre fue positivo, el desempeño anual quedó por debajo de las proyecciones del Ministerio de Hacienda, que en septiembre pasado estimaba una expansión de 2,5% en su Informe de Finanzas Públicas. Cabe recordar que esa previsión ya había sido corregida a la baja durante el año, considerando que la proyección inicial asociada a la Ley de Presupuesto 2025 apuntaba a un crecimiento de 2,7%.

Desde el instituto emisor explicaron que el resultado de diciembre estuvo impulsado principalmente por sectores no mineros. “El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y del resto de bienes, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería”, indicó el Banco Central.

En términos desestacionalizados, el índice creció 0,6% respecto del mes anterior y 1,3% en doce meses. “El mes registró la misma cantidad de días hábiles que diciembre de 2024″, añadió el organismo, precisando además que “el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue impulsado por el resto de bienes y el comercio”.

El Imacec no minero, en tanto, anotó un crecimiento anual de 3,0%. Ajustado por estacionalidad, avanzó 0,8% frente a noviembre y 2,5% en doce meses, cerrando el año con un alza acumulada de 2,8%.

Tras conocerse las cifras, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó el desempeño de la actividad excluyendo la minería. “Lo primero es que este Imacec nos permite ver el año completo, en que se ve que nuestra economía creció 2,3% este año 2025. Y lo más importante es que si descontamos la minería, el crecimiento fue de un 2,8%, lo que refleja que el próximo mes entregaremos a la nueva administración una economía normalizada y en condiciones para seguir creciendo aún más”, afirmó.

Balance del período presidencial

Con este 2,3% en 2025, la actual administración finaliza su mandato con un crecimiento promedio anual de 1,9%. Ese resultado convierte al gobierno de Boric en el segundo de peor desempeño económico desde 1990, superando solo por una décima el promedio de 1,8% registrado durante el segundo mandato de Michelle Bachelet.

El detalle por año muestra un crecimiento de 2,2% en 2022, una fuerte desaceleración en 2023 con un alza de apenas 0,5% —el peor ejercicio del período—, un repunte en 2024 con 2,6% y el actual cierre de 2,3% en 2025.

Estas cifras quedan muy por debajo de los promedios alcanzados por administraciones anteriores, como el 7,4% del gobierno de Patricio Aylwin, el 5,5% de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el 4,8% del período de Ricardo Lagos, el 3,5% del primer mandato de Bachelet y el 5,4% y 2,5% de los gobiernos de Sebastián Piñera.

Consultado por el dato del Imacec, el presidente electo José Antonio Kast evitó profundizar en el análisis, aunque aseguró que su administración buscará revertir el escenario. “Vamos a hacer todo lo posible por dar las señales para que todas las noticias económicas mejoren. Las proyecciones no estaban hasta hace seis meses como están hoy día”, señaló.

De este modo, aunque el último Imacec entregó señales de mayor dinamismo al cierre del año, el balance agregado del período confirma que la economía fue uno de los flancos más débiles del mandato del Presidente Boric.

