Durante los tres días del Cyber Monday, Sernac recibió 933 reclamos

Durante las tres jornadas del evento Cyber Monday, el Sernac recibió 531 reclamos de parte de las y los consumidores. Adicionalmente, el Servicio recepcionó 402 casos correspondientes a proveedores no adscritos al evento oficial. Es decir, en total, fueron 933 reclamos.

Las principales denuncias fueron por:

- Las cancelaciones unilaterales de compras.

- Cobros superiores a los informados.

- Descuentos que no fueron aplicados correctamente.

Al respecto, Sernac reiteró que todas las empresas deben cumplir con las exigencias establecidas en la Ley del Consumidor y el Reglamento de Comercio Electrónico, pues en caso de no hacerlo, se tomarán las mismas acciones para ir en defensa de los derechos de los consumidores.

Sin considerar la participación de mercado ni cantidad de transacciones (sólo volumen) las cinco empresas del evento oficial que concentraron la mayor cantidad de reclamos durante las tres jornadas fueron:

- Falabella.com - Linio 25%.

- Cencosud-Paris 8,1%.

- Sodimac (Homecenter) 7,5%.

- Hiper Lider - Lider.cl 7,2%.

- Ripley 5,5%.

Al revisar por regiones, la Metropolitana concentró la mayoría de los reclamos (60%), seguida de Valparaíso (12%), Biobío (7%), Maule (3,8%), Araucanía (3,6%), O´Higgins (3,6%), Ñuble (3,4%), Los Lagos (3%), Coquimbo (2,2%) y Los Ríos (1,6%).

Según los análisis y reportes realizados por Sernac, el peak de reclamos de este tipo de eventos comerciales típicamente ocurre durante las dos semanas posteriores, los cuales obedecen a demoras en los despachos o a que los productos enviados no corresponden a los adquiridos.

Por este motivo Sernac estará monitoreando el comportamiento de las empresas, y en caso de incumplimientos, adoptará las acciones correspondientes para ir en defensa de los derechos de las y los consumidores.

Principales derechos post Cyber:

- Retracto:

Los consumidores tienen derecho al retracto, lo que implica que pueden arrepentirse en compras electrónicas, telefónicas o por catálogos dentro de los 10 días siguientes desde que recibió el producto o contrató el servicio.

- Garantía:

En caso que el producto adquirido salga defectuoso o falle durante 6 meses de recibido por uso normal, los consumidores tienen derecho a la garantía legal, lo que implica que los consumidores pueden exigir el cambio, la reparación o la devolución del dinero.

- Multas

En caso que el Servicio denuncie a alguna empresa ante la justicia, arriesgan multas de hasta 300 UTM, esto es, casi 21 millones de pesos aproximadamente por cada infracción.

Además, si hay alguna situación de incumplimiento que afecte a un grupo importante de consumidores, el Sernac tiene la facultad de iniciar Procedimientos Voluntarios para perseguir compensaciones; o incluso puede interponer demandas colectivas.

