Dipres ratifica que crecimiento de la deuda pública se frenó en 2025, pero déficit estructural alcanzó 3,55% del PIB

La Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda publicó el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que describe el cierre preliminar del escenario fiscal y delinea el escenario de mediano plazo (2027-2030).

El documento proyecta un crecimiento real de 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB), dos décimas por debajo de lo previsto en el Informe del trimestre anterior. Sin embargo, el nivel de PIB nominal para 2025 resultó mayor al estimado al momento de la elaboración de la Ley de Presupuestos para el año.

Esta menor expansión se explica por un menor desempeño en el sector minero, con disrupciones operacionales en algunas faenas. La inflación, en tanto, cerró el año consolidando una senda de convergencia hacia su valor meta, con las expectativas fuertemente ancladas.

En materia fiscal, se observó que el crecimiento de la deuda bruta del Gobierno Central Total se frenó por primera vez en casi dos décadas. En el cierre fiscal preliminar de 2025, el indicador se mantuvo en 41,7% del PIB estimado para el año, cifra equivalente a la de 2024 e inferior a la proyección del IFP anterior, que situaba el ratio de deuda en 42,4% del PIB.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, destacó que "el nivel de deuda alcanzado en 2025 es fruto de una conducción financiera estratégica que no solo cumplió nuestras metas, sino que superó los escenarios proyectados por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) antes del inicio de este gobierno".

"Alcanzar este nivel de solvencia le significa al Estado de Chile un ahorro cercano a US$1.000 millones anuales en pago de intereses, recursos que hoy quedan disponibles para atender las necesidades sociales del país y no para el servicio de la deuda", resaltó.

El Informe constata que los ingresos del Gobierno Central en 2025 alcanzaron $72.606.525 millones (21,4% del PIB estimado), lo que implica un aumento de 3,5% real anual respecto de 2024.

El documento también detalla que tres cuartas partes de la desviación de ingresos tributarios -en torno a $1,3 billones- se explican por cuatro causas: menores impuestos pagados por las grandes empresas, efectos puntuales en grandes contribuyentes de pagos previsionales mensuales (PPM), apreciación cambiaria y caída en recaudación del Impuesto Adicional.

El gasto del Gobierno Central Total fue de $82.132.035 millones el año pasado, lo que implica un aumento de 3,5% real respecto de 2024. Esto equivale al 24,3% del PIB estimado para el año, un punto porcentual por debajo del 24,4% del Producto del año anterior y 1% menos de cuando se hizo el Presupuesto.

La directora de Presupuestos detalló que "el gasto primario, que excluye intereses y es el principal indicador de disciplina fiscal, se ubicó en 23,0% del PIB el año pasado, un nivel que no se veía hace casi una década. Alcanzar este resultado implicó un esfuerzo significativo de un ajuste fiscal de $700 mil millones además de múltiples reasignaciones presupuestarias".

PROYECCIONES 2026

Se estima un déficit efectivo de equivalente a 1,8% del PIB proyectado para el año, y descontando el gasto por intereses, el déficit primario se ubica en 0,8% del PIB, que sería el menor desde el 2013. El déficit cíclicamente ajustado se estima igual a $9.621.844 millones, equivalente a 2,7% del Producto.

La proyección de ingresos efectivos asciende a $79.162.530 millones (22,0% del PIB), los que se ajustan a la baja en $1.857.452 millones respecto a lo estimado en el informe previo (-2,3% de variación).

En línea con la ejecución del año 2025, se revisa a la baja la proyección de ingresos tributarios no mineros. Esto se compensa parcialmente con un aumento esperado de los ingresos asociados al cobre y al litio, en línea con el alza en el precio de estos minerales. En tanto, los ingresos estructurales ascenderían a $76.186.261 millones (21,2% del PIB).

Por otro lado, el gasto del Gobierno Central Total se proyecta en $85.808.105 millones (23,8% del PIB) para 2026, que corresponde a una disminución de $448.731 millones de lo presentado en el IFP anterior.

Adicionalmente, se estima que al cierre del ejercicio presupuestario 2026 el stock de Deuda Bruta del Gobierno Central totalizará $151.333.295 millones, lo que equivale al 42,0% del PIB estimado para el periodo. Esto significa una disminución de 1,2% del PIB respecto del IFP previo.

