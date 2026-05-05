Día de la Madre 2026: Gasto promedio cae y perfumes lideran preferencias en regalos

Una encuesta de Activa Research, realizada con 1.009 entrevistas online a nivel nacional, reveló diferencias en los hábitos de celebración del Día de la Madre según el nivel socioeconómico (GSE) de los chilenos.

Al analizar el panorama general, un 75,8% de los consultados asegura que conmemorará esta festividad, mientras que un 75,2% cataloga la jornada como importante o muy importante. Sin embargo, al contrastar estos datos con los registros de 2025, se observa un ligero descenso en ambos indicadores, ya que el año anterior la intención de festejo se ubicaba en un 76,5% y la relevancia otorgada a la fecha llegaba al 77,8%.

Respecto a los montos que se desembolsarán durante este 2026, el promedio estimado a nivel país alcanza los $25.329, lo que representa una disminución frente a los $27.650 que se reportaron en 2025. Al desglosar esta cifra por estratos, las diferencias son notorias: el grupo ABC1 proyecta gastar más de $43 mil en presentes, en contraposición al sector DE, que escasamente sobrepasa los $18 mil. Esta distancia entre ambos extremos configura una brecha superior al 130%.

Otro aspecto llamativo del sondeo apunta a quienes derechamente no invertirán dinero en esta ocasión. En el segmento DE, un 19,9% afirma que no efectuará ningún tipo de gasto. Esta proporción baja a un 9,6% dentro del grupo C2 y se sitúa en un 13,1% para el ABC1, demostrando que este último estrato posee un grupo de personas que opta por no celebrar financieramente, pese a contar con un mayor poder adquisitivo.

En cuanto a las preferencias de compra, los artículos de perfumería lideran las opciones a nivel general con un 35,1%. Esta alternativa cobra particular relevancia en los sectores de mayores ingresos, alcanzando un 46,2% en el C2 y un 49,2% en el ABC1. El segundo lugar de las preferencias lo ocupan los dulces y chocolates (33,3%), seguidos en la tercera posición por el ítem de vestuario y calzado (29,5%). En esta última categoría, el grupo ABC1 vuelve a encabezar las menciones con un 45,7%.

Por el contrario, aquellos obsequios que exigen un presupuesto más abultado —tales como electrodomésticos, viajes y artículos tecnológicos— se agrupan mayoritariamente en el segmento ABC1. Dentro de este nicho, un 10,4% evalúa regalar un viaje y un 21,2% se inclina por la tecnología. Estos porcentajes marcan un profundo contraste con la realidad del grupo DE, donde apenas un 1,7% y un 3,7% considera estas mismas alternativas, respectivamente.

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