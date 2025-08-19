Click acá para ir directamente al contenido
Detectan nueva estafa que usa la imagen de BancoEstado para robar datos de clientes

El correo malicioso busca suplantar la identidad de la institución para que las personas entreguen sus claves y accedan a un sitio fraudulento.

Martes 19 de agosto de 2025 09:18
El Poder Judicial ha emitido una alerta de ciberseguridad sobre una nueva estafa de phishing dirigida a clientes de BancoEstado. La particularidad de esta campaña maliciosa es la táctica de chantaje que utiliza para engañar a las víctimas.

Según la Oficina de Seguridad del organismo, los delincuentes envían un correo masivo que amenaza con el cobro de una multa a la cuenta de las personas.

La falsa advertencia busca generar pánico y obligar al usuario a hacer clic en un enlace que lo redirige a un sitio web fraudulento.

El objetivo es que la víctima ingrese sus datos y active sus claves de coordenadas, lo que permite a los estafadores robar la información para acceder a sus cuentas bancarias.

La Suprema entregó una serie de recomendaciones esenciales para evitar caer en este tipo de engaños: no hacer clic en los enlaces ni descargar archivos adjuntos, y eliminar el correo de inmediato.

En caso de haber entregado los datos, la instrucción es contactar al banco y bloquear las claves de forma urgente. Además, se recomienda cambiar las contraseñas del correo personal y monitorear todos los movimientos en la cuenta bancaria.

PURANOTICIA