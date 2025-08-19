Detectan nueva estafa que usa la imagen de BancoEstado para robar datos de clientes

El Poder Judicial ha emitido una alerta de ciberseguridad sobre una nueva estafa de phishing dirigida a clientes de BancoEstado. La particularidad de esta campaña maliciosa es la táctica de chantaje que utiliza para engañar a las víctimas.

Según la Oficina de Seguridad del organismo, los delincuentes envían un correo masivo que amenaza con el cobro de una multa a la cuenta de las personas.

La falsa advertencia busca generar pánico y obligar al usuario a hacer clic en un enlace que lo redirige a un sitio web fraudulento.

El objetivo es que la víctima ingrese sus datos y active sus claves de coordenadas, lo que permite a los estafadores robar la información para acceder a sus cuentas bancarias.

La Suprema entregó una serie de recomendaciones esenciales para evitar caer en este tipo de engaños: no hacer clic en los enlaces ni descargar archivos adjuntos, y eliminar el correo de inmediato.

En caso de haber entregado los datos, la instrucción es contactar al banco y bloquear las claves de forma urgente. Además, se recomienda cambiar las contraseñas del correo personal y monitorear todos los movimientos en la cuenta bancaria.

PURANOTICIA