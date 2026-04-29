Despidos por necesidad de la empresa cayeron 11% en febrero: se registraron 31.992 casos

Un total de 31.992 desvinculaciones por la causal de necesidad de la empresa se contabilizaron durante el mes de febrero, lo que se traduce en una disminución del 4% al contrastarlo con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con los datos revelados por un informe elaborado por la Dirección del Trabajo.

La información evidencia que el indicador encadena dos meses seguidos a la baja. Esto se explica porque durante enero las desvinculaciones llegaron a 42.657, marcando un retroceso anual del 17,5%.

Al consolidar el primer bimestre del año en curso, las terminaciones de contrato bajo este argumento sumaron 74.649. Dicho volumen refleja una contracción del 11% frente a los 83.908 casos que se reportaron en el mismo lapso del ejercicio anterior.

Cabe recordar que, al cierre de 2025, las salidas por necesidades de la empresa totalizaron 498 mil a nivel anual. Esta cifra se posicionó como la más alta desde las 680 mil desvinculaciones anotadas en todo 2020, periodo fuertemente marcado por la irrupción de la pandemia del Covid-19.

A la hora de evaluar el escenario del mercado laboral, los especialistas económicos consideran que el comportamiento de esta causal específica es un factor crucial a seguir. Su análisis, complementado con otras métricas, resulta fundamental especialmente para comprender la dinámica del empleo privado asalariado.

No obstante, los analistas advierten que esta reducción en las cifras debe tomarse con prudencia, puesto que no garantiza de forma automática una modificación en la tendencia general.

En esta línea, la economista de Clapes- UC, Carmen Cifuentes, argumentó en diálogo con La Tercera que aunque los dos primeros meses mostraron descensos interanuales, “esto refleja principalmente una menor intensidad en la destrucción de empleo asalariado formal privado, más que un mayor dinamismo en la creación de empleo”.

Profundizando en las causas, la experta señaló que “esta evolución puede explicarse porque una parte relevante de los ajustes de dotación ya se materializó en los años previos, en respuesta a un incremento de los costos laborales, por ello, puede que hoy exista menos margen para continuar reduciendo empleo al mismo ritmo”.

Asimismo, Cifuentes enfatizó la necesidad de mesura al indicar que “es importante ser cautos en la interpretación: dos meses de información no permiten aún identificar una tendencia clara, especialmente considerando posibles factores estacionales. Además, aún no se dispone de otros registros administrativos igualmente relevantes que permitan completar el diagnóstico”.

Por su parte, el ex director de la Bolsa Nacional de Empleo, Cristián Duarte, complementó el análisis afirmando que “es una buena noticia que puede significar un punto de moderación de los ajustes de dotación en el mercado laboral que fueron altos en 2025. Sin embargo, es preciso ser cauteloso y no hablar de una recuperación robusta ni de reactivación del empleo”.

El especialista agregó un factor legislativo a la ecuación, sosteniendo que “hay que esperar el efecto de las nuevas medidas económicas sometidas a la aprobación del Congreso Nacional en las empresas y sus decisiones de incorporar más colaboradores. El mercado laboral sigue débil y si la economía repunta, este año el desempleo podría bajar al 7,9 a 8%”.

Compartiendo este diagnóstico, el director del OCEC-UDP, Juan Bravo, aseguró que “aún es prematuro para hablar de un cambio de tendencia, ya que se requiere verificar que en los próximos meses se materialicen nuevas caídas”.

PERSPECTIVAS FUTURAS

De cara al año 2026, las proyecciones para el mercado del trabajo no vislumbran un repunte significativo. Por el contrario, los expertos económicos coinciden en que el panorama se mantendrá en niveles muy parecidos a los observados durante 2025.

Bajo este marco, Cifuentes proyecta que “es esperable que el mercado laboral continúe mostrando señales de debilidad. Por un lado, la moderación en los despidos sugiere que la destrucción de empleo podría estar perdiendo intensidad en el margen. Sin embargo, esto no se ha traducido en un repunte claro en la creación de empleo, particularmente en el segmento formal privado”.

La investigadora añade que “será clave observar cómo se materializa el ajuste a la baja en las proyecciones de crecimiento e inversión, ya que ambos factores son determinantes para la generación de empleo, especialmente en el segmento formal privado. De consolidarse un escenario de menor dinamismo económico, es esperable que el mercado laboral continúe mostrando avances acotados”.

Finalmente, Juan Bravo concluye advirtiendo que “no se vislumbran mejorías significativas en el mercado laboral en el próximo dato. Particularmente importante será la evolución del empleo asalariado formal en las mipymes, para monitorear si se modera la magnitud de la caída o no, siendo este antecedente especialmente relevante en el actual contexto en que se discuten medidas de política pública para este segmento”.

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