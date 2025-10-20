Defensoría del Contribuyente recordó que desde el 25 de octubre todas las compras en el extranjero pagarán IVA y entregó consejos

La Defensoría Nacional del Contribuyente hizo un llamado a las personas que hacen compras en el extranjero a que recuerden que desde el 25 de octubre todos esos productos pagarán IVA, por disposición de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias.

El defensor Ricardo Pizarro recalcó que es muy importante que las personas estén informadas y sean conscientes de esta situación, para que no se vean enfrentadas a confusiones ni problemas al momento de concretar la adquisición de un producto con una plataforma internacional.

En este sentido, recomendó que las personas confíen, principalmente, en las plataformas que ya están inscritas en el portal del Servicio de Impuestos Internos (SII), porque de esa manera ahorrarán tiempo, cumplirán inmediatamente con sus obligaciones tributarias y evitarán complicaciones en la internación del producto al país.

Advirtió que en caso de comprar con una empresa no registrada, tendrán que pagar el IVA una vez que el producto llegue al país y, además, deberán cumplir con regular los aranceles tributarios de internación.

El defensor nacional del contribuyente destacó que este cambio normativo exige información clara, transparente y accesible para los consumidores y emprendedores. "Estamos frente a una modernización tributaria que no sólo apunta a la recaudación, sino también a generar mayor equidad en el sistema. Sin embargo, ello requiere que las personas cuenten con información adecuada y que sus derechos estén debidamente protegidos", señaló.

Asimismo, Pizarro recordó que desde la Defensoría del Contribuyente “estamos dispuestos para entregar orientación y en el futuro si alguien siente que sus derechos han sido vulnerados o que hay alguna diferencia o un cobro que no corresponda en los productos que le están llegando, visítenos a través de www.dedecon.cl o contáctenos en cualquier oficina de Chile Atiende del país. Si presenta su caso, nosotros nos preocuparemos de orientarlo, defenderlo o aclararle la situación si es necesario”.

CAMBIOS Y RECOMENDACIONES

En términos generales, la normativa establece los siguiente:

- Para compras inferiores a US$500, se aplicará el 19% de IVA sobre el valor del producto que será informado al momento de realizar la compra.

- Para compras superiores a US$500, el contribuyente deberá pagar un arancel aduanero de 6% sobre el valor y, adicionalmente, se le aplicará el IVA del 19%.

- La ley establece que los vendedores remotos de bienes de bajo valor (menos de US$500) y los operadores logísticos deberán inscribirse en un régimen simplificado de tributación a través de un portal habilitado en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl).

Entre las recomendaciones que entrega la Dedecon se cuentan:

- Verificar si la plataforma de compra está registrada en el SII, lo que permitirá que el IVA se cobre automáticamente.

- Planificar las compras internacionales considerando el nuevo escenario tributario.

- Confiar en plataformas y sistemas confiables. En caso de tener dudas, consultar al SII, Aduanas, Correos o la Dedecon.

