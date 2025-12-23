Cámara Chilena de la Construcción proyecta que inversión en el sector crecería 2,2% este año y 4,8% en 2026

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, afirmó que en 2026, "podría comenzar un período de crecimiento integral de la construcción, incluso en un escenario de fuerte restricción fiscal".

No obstante, advirtió que por "ello se necesita seguir apoyando al sector inmobiliario, privilegiar la inversión por sobre el gasto corriente a nivel estatal y, sobre todo, hacer del crecimiento económico una causa nacional. No solo porque es el mejor escenario para el desarrollo de la construcción, sino también para el desarrollo sostenible del país".

De esta manera, Echavarría comentó las conclusiones del informe Macroeconomía y Construcción (MACh), que el gremio elabora periódicamente para evaluar y proyectar el desempeño del sector, y que en esta oportunidad presentó un balance del año y las proyecciones para 2026.

"En 2025 empezamos a recuperarnos después de dos años con cifras negativas, pero esta recuperación terminó siendo menor a lo esperado. La inversión en proyectos de minería y energía fue muy relevante y las concesiones también estuvieron activas, pero la postergación de algunas iniciativas afectó su desempeño final", señaló Echavarría.

"Y si bien la inversión en infraestructura pública se mostró dinámica, hacia fin de año se produjo un recorte presupuestario que perjudica a toda nuestra cadena de valor. En vivienda, el aporte del subsidio a la tasa es innegable, pero la inversión inmobiliaria siguió baja, a lo que se sumó el incumplimiento de compromisos por parte de algunos Serviu", sostuvo el dirigente gremial.

Por su parte, Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, presentó los antecedentes que apoyan el balance y las proyecciones que hace el gremio para este y el próximo año.

En el ámbito de la infraestructura, el ejecutivo explicó que la inversión en infraestructura productiva registraría este año un crecimiento anual de 5,5% y la inversión en infraestructura pública haría lo propio con un aumento de 0,6% en doce meses.

De esta forma, la inversión total en infraestructura cerraría 2025 con un alza de 3,3% en comparación con el año pasado. Para 2026, la inversión en infraestructura productiva más que se duplicaría, anotando un incremento de 13,6%.

En cambio, la infraestructura pública experimentaría el impacto de la fuerte caída de la inversión prevista en el presupuesto para el próximo año, registrando una contracción de 5,1% en comparación con 2025. En su conjunto, la inversión en infraestructura crecería 5,5% anual.

Además, la inversión total en vivienda cerraría este 2025 con un aumento de 0,1% anual como resultado de un crecimiento de 5,7% en doce meses de la inversión en vivienda pública y una contracción de 2,3% de la inversión en vivienda privada en relación con el año pasado, aunque la venta de viviendas a nivel nacional lograría un aumento de 19% anual.

Para 2026, el gremio estima que la inversión en vivienda pública crecería 11% respecto de 2025 y la inversión en vivienda privada tendería a recuperarse, anotando una menor contracción que en 2025, de 0,1% anual. La venta de viviendas, en tanto, subiría 30% anual a nivel nacional, de la mano del crédito a la tasa.

“A partir de estos antecedentes, proyectamos que la inversión total en construcción crecerá 2,2% anual este año y 4,8% en 2026”, concluyó León.

PURANOTICIA