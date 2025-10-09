CyberMonday 2025 rompe récord histórico con 4,4 millones de transacciones por un monto total de $430 mil millones

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), después de tres días de intenso movimiento, el CyberMonday 2025 cerró con 4,4 millones de transacciones por un monto total de $430 mil millones (equivalentes a cerca de US$450 millones), lo que representa un crecimiento nominal del 5% respecto al evento de 2024 y el mayor nivel de ventas desde su creación en 2011.

Se estima preliminarmente que los sitios participantes vendieron más de 10 millones de productos entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre, de los cuales una parte importante ya fue entregada a los clientes, mientras que el resto se encuentra en proceso de distribución.

El monto promedio por compra alcanzó los $99 mil, un 8% más que el año pasado.

Las tiendas por departamentos concentraron la mayor participación dentro de las ventas totales, con un tercio de los montos informados. Turismo y viajes, en tanto, se ubicó en la segunda posición, con un 25%, seguido de supermercados (10%).

Como es habitual, la mayor proporción de transacciones ocurrió durante el primer día (lunes, 39%), mientras que el miércoles consolidó el segundo lugar, una tendencia observada en los últimos años, al concentrar cerca de un tercio del total de montos transados.

El movimiento logístico de despacho de productos también mostró un fuerte incremento en relación al volumen habitual de los días lunes, martes y miércoles, cuadruplicándose durante el CyberMonday, según estimaciones de la CCS elaboradas a partir de información de Envíame.

En cuanto al perfil de los consumidores, las visitas al sitio oficial cyber.cl estuvieron lideradas por el público femenino (59%), jóvenes entre 25 y 34 años y usuarios de la región Metropolitana.

Dado que este 2025, el CyberMonday se realizó íntegramente en el mes de octubre —a diferencia de 2024, cuando el primer día de transacciones correspondió a septiembre—, se espera que las cifras del comercio reflejen un mayor crecimiento anualizado durante este décimo mes del año.

Finalmente, la CCS destacó la masiva preferencia de los consumidores y el compromiso de los sitios participantes con las buenas prácticas centradas en la experiencia del cliente, las que constituyen la base del éxito de esta fecha tan relevante para el sector del e-commerce y para los hogares del país.

PURANOTICIA