Cuenta Pública 2025: Comisión para el Mercado Financiero cursó multas por casi $21.500 millones durante el año pasado

La Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, presentó la cuenta pública correspondiente a la gestión de la institución en 2025.

La actividad se realizó en el Edificio Moneda de la CMF y contó con la presencia de autoridades y representantes del sector público y privado, y de la sociedad civil, además de funcionarios de la CMF.

En su presentación, Tornel destacó los avances en la gestión institucional al cierre de 2025, último año de la presidencia de la CMF de Solange Berstein, informando que "se alcanzó un avance del 82% respecto al Plan Estratégico 2023-2026, que constituye el principal instrumento de gestión institucional".

A diciembre de 2025, el perímetro regulatorio y de supervisión de la CMF abarcó a más de 8 mil entidades, que administran en torno al 74% de los activos del mercado financiero, equivalente a 1,8 veces el PIB de Chile.

Respecto a la potestad sancionatoria, Tornel subrayó la independencia de la Unidad de Investigación, y señaló que las sanciones son una herramienta que contribuye al cumplimiento efectivo del marco legal y regulatorio.

Informó que durante 2025 se recibieron 481 denuncias, de las cuales el 86% fueron denuncias externas. También reportó que en 2025 se cursaron sanciones pecuniarias por UF535.969, esto es, unos $21.496 millones.

DESAFÍOS DEL MERCADO FINANCIERO

La presidenta Catherine Tornel comenzó su presentación detallando los principales desafíos que enfrenta el mercado financiero. En particular, se refirió a las oportunidades y riesgos que representa la Inteligencia Artificial y al efecto que podría tener en el mapa de otros riesgos relevantes, tales como la ciberseguridad.

"Las aplicaciones y desarrollos de la IA podrían reconfigurar el mapa de riesgos existentes y debemos estar permanentemente monitoreando sus efectos en el mercado financiero", aseveró.

En línea con el contexto global, también destacó los desafíos derivados del cambio climático, los conflictos bélicos y riesgos geopolíticos, un entorno macroeconómico más inestable y el desarrollo de modelos de negocios y de activos más complejos.

"Estos escenarios dinámicos nos obligan a trabajar muy alineados al cumplimiento y balance de nuestros tres mandatos -prudencial, conducta y de desarrollo de mercado- con un marco regulatorio acorde; que sea simple, eficiente, dinámico, proporcional y que, a su vez, entregue certidumbre jurídica", enfatizó la Presidenta de la CMF.

Apuntó, además, a la necesidad de lograr coordinación y coherencia entre las instituciones reguladoras, como también la comunicación fluida con todos los participantes del mercado.

"El logro de un marco normativo que potencie el balance adecuado de mandatos requiere la participación activa de todos los actores del mercado. El diálogo técnico es clave para la materialización de estos avances, y consiguientemente, promoveremos con fuerza un diálogo permanente, fluido y transparente con los distintos actores del mercado financiero", enfatizó Tornel.

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