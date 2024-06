CPC afirma que problemas con empresas chinas "no debieran escalar a un conflicto entre dos países"

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, comentó sobre las críticas del embajador de China en Chile, Niu Qingbao, por las sobretasas a la importación del acero chino.

En conversación con radio Cooperativa, el líder gremial indicó que las medidas de la Comisión Antidistorsiones "están dentro de nuestra institucionalidad", y recordó la existencia de acuerdos comerciales que "tienen mecanismos para resolver estas situaciones y estas divergencias que tenemos entre los países".

"Yo esperaría que el canciller tomara muy fuertemente las riendas de esta situación, que fuera, que negociara, que conversara con su par chino para ver cómo resolvemos esto, porque claramente puede tener unas implicancias, por ejemplo, en nuestro principal producto de exportación hacia China, que son las cerezas", manifestó.

Por otro lado, abordó los cuestionamientos de la empresa China, Tianqi, al acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama

"A mí me gustaría que seamos muy cuidadosos, porque esto no debiera escalar a un conflicto entre dos países, porque si no qué nos pasa con la institucionalidad que nosotros mismos nos hemos generado y sobre el cual Chile, que es un país confiable porque respetamos las institucionalidades, y eso se da cuenta cuando visitamos otros países (...), todos dan cuenta de que la institucionalidad chilena para resolver los conflictos existe", acotó.

Mewes recalcó que “eso hay que respetarlo y hay que esperar cuáles son los pasos que se van dando en ese sentido”.

