Corfo lanza concurso de IA para agilizar el trámite de patentes municipales

Sacar una patente municipal toma en promedio 223 días y la mayoría de las pymes no lo logra. Solo entre el 13% y el 18% de las micro y pequeñas empresas obtiene la autorización municipal definitiva, frente a cerca del 90% en las grandes empresas.

Esta brecha regulatoria es la que el Gobierno busca resolver a través de un nuevo concurso de Bienes Públicos abierto a través de Corfo. La convocatoria impulsará el desarrollo y validación de una infraestructura habilitante y un marco de estándares técnicos de soluciones de inteligencia artificial que apoye y agilice el proceso de patentes municipales.

El proyecto se desarrollará a través de una mesa técnica encargada de proponer un modelo y validarlo mediante pilotos en comunas de la Región Metropolitana, junto con proveedores tecnológicos que generen modelos de datos, estándares y especificaciones de interoperabilidad de uso colectivo, en línea con las metas del programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) del Ministerio de Economía.

"Conseguir la patente municipal muchas veces termina siendo un nuevo freno para quien quiere iniciar un emprendimiento. Hoy ya contamos con la tecnología necesaria para hacer que estos procesos sean mucho más eficientes, reduciendo la burocracia y agilizando los trámites. Sin embargo, lo que necesitamos ahora es coordinar esfuerzos entre los municipios, el Ministerio y la industria GovTech para poder implementar y escalar estas soluciones", afirmó el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler.

Por su parte, Juan Francisco Montes, gerente de Desarrollo Territorial de Corfo, explicó que "emprender en Chile no debería significar perder alrededor de un año y millones de pesos en capital de trabajo, tratando de entender qué papel o firma falta. Hoy, obtener un permiso o patente municipal es un laberinto distinto en cada comuna, sin mapa y sin salida clara".

"Con esta convocatoria, Corfo está dando el primer paso: financiar el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial que orienten a funcionarios y emprendedores por igual. Lo que aprendamos de este proceso quedará como un bien público abierto, listo para escalar a municipios de todo Chile", añadió.

DETALLES DE LA CONVOCATORIA

- Beneficiarios: Podrán postular personas jurídicas constituidas en Chile cuyo objeto social sea pertinente a la actividad y posean capacidades articuladoras y experiencia suficiente. Es obligatoria la participación de una entidad Mandante (ministerios, municipalidades, asociaciones gremiales, entre otros) que valide y asegure la sustentabilidad del proyecto.

- Financiamiento: Corfo cofinanciará hasta el 80% del costo total del proyecto, con un tope máximo de $120.000.000. El 20% restante debe ser aportado por los participantes.

- Plazos: Las postulaciones estarán vigentes hasta las 15:00 horas del 15 de octubre de 2026.

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de hasta 36 meses, prorrogable hasta un máximo de 48 meses.

PURANOTICIA