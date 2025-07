Coordinador Eléctrico presenta objeciones al proceso sancionatorio de la SEC: "Procedimiento viciado"

El Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) presentó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) su respuesta oficial a la formulación de cargos emitida el 26 de junio pasado, en la que se cuestiona la entrega de antecedentes “incompletos y erróneos” relativos a compensaciones por cortes de luz entre 2023 y 2024.

El descargo fue acompañado por un extenso dossier con 206 documentos, disponible en la plataforma de correspondencia del CEN.

La carpeta enviada incluye 69 oficios emitidos por la SEC, 88 cartas del Coordinador dirigidas al regulador y 49 comunicaciones enviadas a empresas eléctricas.

En el texto principal de 97 páginas, los cinco consejeros -Juan Carlos Olmedo, Jaime Peralta, Bernardita Espinoza, Carlos Finat y Humberto Espejo- rechazan los cargos, califican el proceso como "viciado" y atribuyen a la Superintendencia omisiones de cumplimiento.

El documento, redactado con apoyo legal del estudio UH&C, sostiene que, “teniendo en consideración la actitud constante de colaboración, y permanentes interacciones mantenidas con esta Superintendencia, hemos recibido con profunda sorpresa la formulación de cargos dirigida a estos consejeros, que es la primera vez que se produce en la historia de la institución”, señala la parte introductoria del texto, en el que fueron asesorados por el abogado Luis Felipe Hübner, del estudio UH&C.

“Nos encontramos frente a un procedimiento administrativo iniciado por la SEC que está viciado en su origen”, agregan. “Procederemos igualmente a dar respuesta y refutar los puntos planteados, de modo de que exista claridad en cuanto a los hechos y al mismo tiempo para que esta Superintendencia se haga cargo de sus propias obligaciones, sin tratar de desviar la atención responsabilizando a terceros de su propia falta de diligencia”, afirman.

Además, se recuerda un informe reciente de Contraloría -resultado de una fiscalización realizada en 2024- que detectó deficiencias en la gestión de la SEC y ordenó un sumario administrativo.

Como parte de los descargos de fondo, el Coordinador argumenta que “ha cumplido en tiempo y forma todas sus obligaciones, pues cada vez que la SEC le ha solicitado información, este ha enviado los datos que obran a su disposición y, en los casos correspondientes, los ha solicitado a las empresas coordinadas”.

“El CEN no tiene acceso de manera directa a la información de las interrupciones de servicios ocurridos a nivel de distribución, y especialmente no la tiene respecto de los antecedentes para los cálculos de las compensaciones respecto de la EnS (energía no suministrada) por indisponibilidad de suministro”, por lo que debe pedirla a las distribuidoras.

“El CEN no posee facultades de fiscalización ni de coerción, como para obligar a las empresas a que le entreguen la información solicitada. Es la propia SEC la encargada de fiscalizar y en su caso sancionar a las empresas coordinadas si no cumplen con sus deberes de información”, aclara.

“Llama la atención a este respecto la inacción y pasividad de la SEC respecto de las empresas coordinadas cada vez que se le ha informado que de parte de ellos o hay información insuficiente o derechamente no han proveído la información requerida”, denuncia.

Los acusados también niegan que hayan impedido a la SEC “realizar de manera adecuada su labor de fiscalización”, como ella denuncia, al afirmar que no ha podido calcular las compensaciones por responsabilidad del CEN. “No hay ningún hecho del Coordinador o de los consejeros que haya impedido a la SEC dar cumplimiento a la norma técnica de cálculo de compensaciones por indisponibilidad de suministro”, aseguran los consejeros.

“El CEN ha dado total y absoluto cumplimiento a las exigencias que el ordenamiento jurídico le impone en materia de compensaciones, puesto que ha entregado la información que tiene disponible en los plazos legales, información que proviene de los coordinados y, en este caso, de las distribuidoras”, agrega.

“El Coordinador reclama que ha informado formalmente a la SEC cuáles son las empresas que no han cumplido con su deber de informar, las que no han sido sancionadas. Este proceso de entrega de información también se ha visto dificultado por las propias exigencias impuestas por la SEC, ya que los criterios o parámetros de la información requerida han sido modificados por la SEC en varias ocasiones, incluso con efecto retroactivo”, afirma el texto de respuesta presentado por el Cordinador Eléctrico al SEC.

Finalmente, los consejeros aseguran que “las observaciones del regulador son extemporáneas y no impiden el avance del proceso de compensaciones por energía no suministrada”.

