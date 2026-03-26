Consejo Fiscal Autónomo advierte cuarto incumplimiento consecutivo en 2026 y déficit mayor al previsto

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) evaluó las proyecciones fiscales 2026-2030 de la Dipres y advirtió que 2026 podría marcar un cuarto incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE), con riesgo de un desvío mayor por incertidumbres en ingresos y gastos.

El organismo señala que los ingresos estimados no cubrirían el nivel de gasto, lo que llevaría a un déficit estructural de -2,7% del PIB, por debajo de la meta de -1,1%, implicando mayores necesidades de financiamiento.

El CFA identifica riesgos relevantes en los ingresos, como supuestos optimistas de crecimiento, efectos tributarios y factores externos como el alza del petróleo, además de presiones de gasto aún no totalmente financiadas.

Para el período 2027-2030, prevé déficits persistentes, un aumento de la deuda hasta niveles cercanos al límite prudente y una disminución de los activos fiscales, lo que reduce el margen de acción ante eventuales crisis.

Ante este escenario, el Consejo enfatiza la necesidad de retomar una senda de consolidación fiscal que permita estabilizar la deuda, avanzar hacia el equilibrio estructural y fortalecer los ahorros del Estado.

Asimismo, propone medidas como mejorar las proyecciones de ingresos, aplicar ajustes oportunos ante desvíos, fortalecer el marco fiscal y diversificar las fuentes de financiamiento, junto con reforzar la rendición de cuentas mediante el principio de “cumplir o explicar”.

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