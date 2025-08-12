Con más de 16 millones de usuarios, BancoEstado duplica los límites de transferencias de CuentaRUT

BancoEstado ha oficializado la actualización de los límites de transferencias de su producto, la CuentaRUT. La noticia, difundida a través de un comunicado corporativo este martes, se enmarca en un momento histórico para la entidad, que celebra haber superado la cifra de 16 millones de usuarios. La medida busca responder a una de las solicitudes más frecuentes de sus clientes.

Los nuevos límites, que duplican las cifras anteriores, otorgan mayor flexibilidad a los clientes y operan de la siguiente manera:

Límite diario total de transferencias: Aumentó de $1.000.000 a $2.000.000.

Primera transferencia a una cuenta nueva (primeras 24 horas): El monto máximo subió de $100.000 a $200.000.

La cifra de 16 millones de clientes consolida a la CuentaRUT como el principal vehículo de inclusión financiera en Chile, un rol que ha cumplido desde su creación al proporcionar acceso a servicios bancarios a un vasto sector de la población. La entidad destacó en su comunicado la importancia de este producto como un pilar fundamental en la vida económica de millones de personas.

Con esta modernización, BancoEstado busca no solo mejorar la experiencia de uso de los más de 16 millones de clientes, sino también reforzar la posición de la CuentaRUT en un mercado financiero en constante evolución, asegurando que siga siendo una herramienta indispensable para las transacciones diarias en el país.

PURANOTICIA