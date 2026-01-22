Comisión para el Mercado Financiero detecta baja en la deuda y en la carga financiera de los hogares de nuestro país

Un alivio paulatino en la situación financiera de los hogares marca el nuevo diagnóstico sobre el endeudamiento en el país. Así lo consigna la 12º edición del Informe Anual de Endeudamiento, elaborado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que da cuenta de una disminución, tanto en los niveles de deuda como en la carga financiera de las personas.

El reporte se construyó a partir de información entregada periódicamente por las instituciones fiscalizadas al regulador y considera a personas naturales con deudas de consumo o vivienda. El cierre estadístico del informe se realizó en junio de 2025.

Según el análisis, el tramo etario entre los 40 y 45 años concentra el mayor nivel de endeudamiento, mostrando una alta correlación con decisiones de compra de vivienda. Por otro lado, se observa que, a medida que se incrementa el ingreso de la población, la deuda representativa (la mediana en cada segmento) también lo hace.

En línea con lo anterior, los deudores con ingresos superiores a $1,2 millones concentran el 80,5% del total de la deuda, pese a representar solo el 32,8% del total de personas endeudadas. En términos de montos, la deuda mediana de consumo alcanza los $1,2 millones, mientras que la hipotecaria llega a $51,8 millones.

El informe también muestra que el 97,5% de los deudores mantiene algún tipo de deuda de consumo. De ellos, el 45,1% registra obligaciones en tarjetas de crédito bancarias, el 8,9% en tarjetas no bancarias y el 64,5% en tarjetas de sociedades de apoyo al giro bancario.

Desde una mirada agregada, la deuda de consumo representa el 24,7% del total del endeudamiento de los hogares. Los productos con mayor incidencia son los créditos en cuotas (13,2%), seguidos por las tarjetas de crédito bancarias (5,6%) y las tarjetas de sociedades de apoyo al giro bancario (4,8%). En contraste, la deuda hipotecaria, presente en el 19,4% de los deudores, explica el 75,3% del stock total de deuda de los clientes bancarios.

Uno de los principales resultados del informe es la reducción de la carga financiera, indicador que mide la proporción del ingreso líquido destinada al pago de obligaciones financieras. Este índice cayó desde 13,6% a 11,9%, lo que implica una baja de 1,7 puntos porcentuales. En ese contexto, el reporte señala que “a nivel agregado, se observa una baja en la carga financiera en todos los productos, excepto en las tarjetas que crédito, donde no hay variación”.

El regulador atribuye parte de esta tendencia a la evolución de las tasas de interés. “Las sucesivas reducciones de la TPM a contar de julio 2023 se han traspasado a las tasas de colocaciones, especialmente las de consumo, cuya tasa de interés promedio ponderado anual cayó 1,4 puntos porcentuales entre junio de 2024 y junio de 2025. Asimismo, las tasas de las colocaciones de vivienda, aunque guarden una menor relación con los ajustes de corto plazo, registraron una baja interanual de 0,6 puntos porcentuales”, explicó el informe.

Al desagregar por nivel de ingresos, las personas con rentas mensuales sobre $2,6 millones presentan la mayor carga financiera, con un 23,3%, mientras que quienes perciben entre $400 mil y $500 mil registran la menor, con un 4,7%. No obstante, el regulador advirtió que “es de particular interés el tramo de rentas inferiores a $250 mil, compuesto por una fracción mayoritaria de deudores adultos mayores, con una carga financiera superior a la registrada en segmentos de mayor ingreso”.

A junio de 2025, el 14,1% de los deudores exhibía una carga financiera superior al 50% de su ingreso, cifra menor a la registrada el año anterior, cuando alcanzaba el 16,5%. Sin embargo, la CMF alertó que “poco más del 3% de la población considerada en este informe (204 mil personas) tiene una carga financiera mayor al 90% de su ingreso mensual”.

En esa misma línea, el informe señala que la proporción de personas con cargas financieras superiores al 50% aumenta a partir de rentas sobre $400 mil y alcanza su máximo en el tramo con ingresos superiores a $2,6 millones, con un 25,6%, aunque levemente por debajo del registro previo. En tanto, “el intervalo inferior a $250 mil, caracterizado por una alta concentración en deuda de consumo de adultos mayores, muestra resultados por debajo de lo observado en el informe anterior, situándose en un 16,0% (16,6% en junio 2024)”, indicó la CMF.

Finalmente, el índice de apalancamiento —que refleja cuántos ingresos mensuales serían necesarios para saldar completamente las obligaciones financieras— mostró una baja relevante, pasando de 2,3 veces a 1,9 veces, lo que refuerza la tendencia a una menor presión financiera sobre los hogares.

