Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó proyecto que restablece el feriado bancario del 31 de diciembre

La Comisión de Hacienda aprobó, por unanimidad, el proyecto que restablece el feriado bancario.

La propuesta reincorpora en la Ley General de Bancos la prohibición de atención presencial el 31 de diciembre y los sábados, salvo autorización de la Comisión para el Mercado Financiero.

El texto, originado en el Senado, fue presentado ante la instancia por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. Explicó que la norma restablece una disposición histórica suprimida tácitamente en la tramitación de la ley que promueve la competencia financiera a través de innovación y tecnología (Ley Fintec).

En tal plano, el objetivo de la iniciativa, al reponer el feriado bancario, es permitir que las entidades financieras realicen procesos internos esenciales. Entre ellos se pueden mencionar cierres contables, conciliaciones, ajustes regulatorios y tareas administrativas.

El texto busca asegurar que los procesos internos se realicen sin riesgos derivados de la apertura de sucursales, manteniendo un estándar operativo coherente con la práctica histórica del sistema.

Importancia del feriado bancario

En la sesión también participó Roberto Grandón, presidente de la Confederación Nacional de la Rama Bancaria. Planteó que, como organización, participaron activamente en la tramitación de la norma en el Senado. En este marco, defendió la necesidad de mantener el feriado bancario para el buen desempeño de sus labores y el funcionamiento del sistema financiero.

Asimismo, sostuvo que la norma es coherente con la expansión de canales digitales que aseguran continuidad de servicios sin necesidad de atención física durante esas jornadas. Por lo tanto, la ciudadanía mantiene alternativas de acceso remoto.

En definitiva, la iniciativa estandariza la práctica, otorga certeza normativa y ajusta la operación bancaria a los requerimientos actuales. Todo esto, resguardando estabilidad y eficiencia institucional.

(Imagen: Cámara de Diputados)

PURANOTICIA