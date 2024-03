Comerciantes de Valparaíso critican que elecciones de octubre sean en dos días: "Es un golpe bajo"

Luego de que el Servicio Electoral (Servel) propusiera extender los sufragios municipales y de gobiernos regionales a doble jornada, el diputado Hotuiti Teao salió al paso criticando la medida y haciendo un llamado a pensar en los emprendedores, quienes se verán enfrentados a dos días de cierre de sus locales a causa de este hecho.

“Si bien el Servicio Electoral advirtió que el número de candidatos en papeleta, tamaño del documento, entre otros puntos, generarán aumento de tiempo del votante en la cabina, nos parece que debemos pensar en todo lo que ello implica y la afectación que esto podría tener a tantos comerciantes que tienen emprendimientos con trabajadores y que no podrán abrir en dos días. El hecho de perder no solo uno, sino que dos días de apertura afecta la venta y el ingreso mensual que no solo va a ganancia, sino que al pago de los trabajadores y tanto más”, puntualizó el parlamentario.

“Recordemos -continuó- que recién el mes de febrero las ventas diarias del comercio minoristas anotaron una subida, dejando atrás 19 meses consecutivos de retrocesos, según datos entregados hoy por el Banco Central. Creo que existen otras fórmulas que se pueden aplicar para hacer más eficiente el tiempo y ejecución de las elecciones, sin la necesidad de afectar de una manera tan fuerte al comercio”.

En esa misma línea, Jaime Morales, Dirigente del Comercio en Valparaíso, fue enfático en señalar que “el Servicio Electoral debe ser capaz de establecer una elección rápida, efectiva y transparente, sin un día más. No podemos darnos el lujo de perder otro día más como feriado irrenunciable y así detener la triangulación económica que tan esquiva se nos ha hecho hasta el día de hoy”.

A renglón seguido, el diputado Teao añadió que “yo invito al Servel y a las autoridades de gobierno a que trabajemos en una propuesta diferente en conjunto, sin perjudicar a quienes han debido levantarse una y otra vez tras el Estallido Social, la pandemia y esta crisis de inseguridad que ha obligado a muchos a cerrar más temprano de manera permanente. Y no solo eso, para la elección de los convencionales hubo que cerrar el comercio días previos a la Navidad, hecho que los emprendedores reclamaron en su momento y no fueron escuchados”.

SOLICITUD MICROBUSES GRATUITOS PARA ELECCIONES

“Esperamos una autoridad más receptiva con quienes se verán afectados en esta pasada. En las elecciones pasadas solicitamos gratuidad a adultos mayores en transporte público, no solo en el Metro, sino que también en microbuses. Volvemos a hacer este llamado para las elecciones venideras, a fin de que ese delta sea financiado por el Estado con anticipación y la tercera edad pueda tener la tranquilidad de movilizarse ese día de manera gratuita”, concluyó.

