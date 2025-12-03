Codelco y multinacional de minería sellan acuerdo para construir fundición de cobre en la región de Antofagasta

Codelco y Glencore Chile SPA firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con el objetivo de avanzar en el desarrollo de una nueva planta de fundición de cobre, que se construiría en la región de Antofagasta, en una ubicación a definir en las provincias de Antofagasta o Tocopilla.

El MoU establece el marco para la preparación de un estudio de prefactibilidad por parte de Glencore y la negociación de acuerdos definitivos.

Según la estatal, "la multinacional con sede en Suiza fue seleccionada como oferente preferente tras un proceso altamente competitivo, que confirmó el interés de la industria, generó inteligencia de mercado valiosa y reforzó la relevancia estratégica de la iniciativa".

El proyecto contempla el diseño, el financiamiento, la construcción, la operación y el mantenimiento de la nueva planta, que contará con una capacidad estimada de procesamiento de 1,5 millones de toneladas métricas secas (TMS) anuales, además de sólidos estándares operativos y ambientales.

Como parte del acuerdo, Codelco "se compromete a negociar un contrato de suministro de concentrado de cobre por hasta 800 mil TMS anuales, durante un período mínimo de una década, con opciones de extenderlo en 10 años adicionales, sujeto a negociación entre las partes".

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, señaló que la firma de este MoU representa “un paso significativo para la industria minera chilena, que nos permitirá avanzar en el desarrollo de nuevas capacidades de fundición, alineadas con los objetivos de sostenibilidad y liderazgo global que promueve nuestra industria. Estamos convencidos de que este proyecto beneficiará no solo a nuestra empresa, sino a todo el sector y al país. En Codelco creemos firmemente que, en un mundo donde los minerales críticos son la base de la transición energética, fortalecer la capacidad de fundición es también fortalecer la soberanía y la seguridad estratégica de Chile frente a los desafíos globales”.

“Creemos que esto es una buena iniciativa para el ecosistema minero actual y futuro de Chile. La proximidad de la nueva fundición a otras empresas productoras de cobre proporcionará ventajas logísticas, flexibilidad operativa y la posibilidad de capturar valor agregado al refinar concentrados cerca de la fuente productiva”, explicó.

Por su parte, Gary Nagle, CEO Global de Glencore, afirmó que "estamos muy complacidos de haber sido seleccionados como el socio estratégico de Codelco para este proyecto trascendental. Demuestra nuestra confianza de largo plazo en Chile, un país en el que hemos sido un inversionista relevante en la industria minera durante muchos años. Esperamos establecer una exitosa asociación comercial de largo plazo con Codelco y hacer realidad este emocionante proyecto”.

PRÓXIMOS HITOS

Tras la firma del MoU, Codelco y Glencore iniciarán la negociación de los acuerdos definitivos mientras la multinacional desarrolla el estudio de prefactibilidad, cuyo avance deberá reportar periódicamente según un calendario que ambas partes fijarán en los próximos 30 días.

El primer gran hito será la entrega de ese estudio por parte de Glencore, lo que deberá ocurrir a más tardar el 31 de mayo de 2026. Luego, Codelco definirá si acepta o rechaza la propuesta; en caso afirmativo, se avanzará hacia la firma de los acuerdos finales. El cronograma proyecta que en 2027 se ejecuten los estudios de ingeniería para la factibilidad y permisos, que en 2028 el proyecto ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que la construcción comience en 2030 y que la nueva fundición entre en operaciones entre 2032 y 2033.

