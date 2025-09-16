Codelco y Angloamerican firmaron acuerdo definitivo por Andina y Los Bronces para implementar plan minero

Codelco y Anglo American firmaron el acuerdo definitivo para implementar un plan minero conjunto en las operaciones de cobre Andina y Los Bronces, comprometido en el memorando de entendimiento anunciado en febrero de 2025 y aprobado por la unanimidad de ambos directorios.

El plan liberará una producción adicional de 2,7 millones de toneladas de cobre durante un período de 21 años, una vez que se obtengan los permisos pertinentes, actualmente previstos para 2030.

Se espera una producción adicional de cobre de aproximadamente 120.000 toneladas por año, con costos unitarios aproximadamente 15% más bajos en comparación con las operaciones independientes y con un gasto de capital adicional mínimo.

Además, se prevé que este acuerdo generará un aumento del valor actual neto antes de impuestos de, al menos, US$ 5.000 millones, a repartir equitativamente entre ambas compañías.

La producción combinada de Andina y Los Bronces en 2024 se ubicaría entre las 10 principales minas de cobre a nivel mundial, y si se ajusta por las 120.000 toneladas adicionales por año que se esperan del Plan Minero Conjunto, se posicionaría entre las cinco primeras.

Duncan Wanblad, CEO del Grupo Anglo American, declaró: "Estamos muy satisfechos de finalizar este acuerdo histórico con Codelco, que marca el inicio de una nueva etapa para Los Bronces y Andina, dos activos excepcionales de cobre".

"El trabajo sobresaliente de nuestros equipos refuerza nuestra confianza en el Plan Minero Conjunto y en los más de 5 mil millones de dólares de valor adicional antes de impuestos que se espera para Anglo American y Codelco. Juntos estamos liberando todo el potencial de valor de estos activos vecinos y de una de las principales dotaciones de recursos de cobre del mundo, en beneficio de todos los grupos de interés y, por supuesto, de Chile", añadió.

Por su parte, Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, comentó: “Somos empresas confiables y cumplimos los compromisos adquiridos. En sólo ocho meses, plasmamos en un documento final el plan minero conjunto que anunciamos en febrero. De este proceso, valoro que se haya escuchado la voz de los trabajadores, así como el intenso trabajo, las grandes capacidades y el enorme profesionalismo de nuestros equipos, que lograron conciliar un acuerdo esperado durante años".

"Ahora podremos maximizar el potencial del distrito minero Andina-Los Bronces, sin grandes inversiones y con un retorno muchísimo mayor. Esta colaboración para una minería sostenible nos permitirá, además, satisfacer la urgente necesidad de más minerales críticos para la transición energética, en un mundo en el que, hasta ahora, la producción de cobre está estancada", agregó.

Asimismo, se creará una nueva empresa operadora, de propiedad conjunta y control compartido entre Codelco y Anglo American, que coordinará la ejecución del plan minero conjunto y optimizará la capacidad de procesamiento entre Andina y Los Bronces.

La producción de cobre y los beneficios económicos generados bajo el Plan —así como los costos y responsabilidades asociados— se compartirán equitativamente entre ambas empresas. Cada parte conservará la propiedad total de sus respectivos activos (incluidas las concesiones mineras, plantas e infraestructura auxiliar) y continuará explotando sus concesiones por separado.

Tanto Codelco como Anglo American mantendrán la flexibilidad para desarrollar proyectos independientes durante la vigencia del Plan Minero Conjunto, incluyendo el avance de recursos subterráneos, de manera coordinada y adecuada.

Las empresas también han establecido principios para guiar la implementación del Plan Minero Conjunto, incluyendo principios de sostenibilidad que protegen tanto los programas sociales como el cumplimiento de los compromisos medioambientales existentes.

El acuerdo está sujeto a varias condiciones, incluyendo las aprobaciones habituales en materia de competencia y regulación, mientras el plan minero conjunto está sujeto a la obtención de los permisos medioambientales y sectoriales correspondientes.

Las partes iniciarán un periodo de preparación para integrar los flujos de trabajo, alinear el modelo operacional y nombrar a los ejecutivos claves de la nueva empresa operadora. Como parte de los próximos pasos, también comenzarán a diseñar los permisos medioambientales para su presentación.

