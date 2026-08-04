Codelco suspende temporalmente proyecto Andes Norte de División El Teniente por "un fenómeno sísmico emergente"

Codelco suspendió temporalmente las actividades de desarrollo y construcción del proyecto Andes Norte de División El Teniente, como una medida preventiva para resguardar la seguridad de las personas.

Según detalló la estatal, la decisión se fundamental en los análisis técnicos obtenidos a partir de antecedentes recopilados durante los últimos seis meses, que han permitido "identificar la existencia de un fenómeno sísmico emergente, con características distintas a los riesgos históricamente conocidos y gestionados en la operación".

Asimismo, indicaron que los antecedentes son "consistentes con la posible existencia de un riesgo emergente asociado a la mayor profundidad de las obras del proyecto Andes Norte, cuyo comportamiento continúa siendo objeto de investigación y análisis".

De esta forma, Codelco resolvió "suspender temporalmente las actividades en ese sector mientras avanza el proceso de fortalecimiento del conocimiento técnico y se determinan y ejecutan las medidas de control necesarias para continuar desarrollando el proyecto".

En paralelo, la compañía continúa manteniendo operativos los sistemas de monitoreo sísmico, los protocolos de resguardo y las medidas preventivas en todas las áreas de División El Teniente, incluidas las productivas.

Además, explicaron que la suspensión del proyecto Andes Norte alcanza a las empresas contratistas que participan en las actividades de desarrollo y construcción.

Finalmente, recalcaron que mantendrán una coordinación permanente con las empresas contratistas para "facilitar este proceso, procurar que sus efectos sean gestionados de manera responsable y asegurar el estricto cumplimiento de la legislación laboral y de las obligaciones contractuales aplicables".

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