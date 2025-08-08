Codelco suspende temporalmente contratos con empresas vinculadas a la tragedia en El Teniente

En un nuevo reporte de Codelco relacionado al fatal derrumbe del 31 de julio en la División El Teniente, donde seis trabajadores perdieron la vida, la cuprífera informó que los contratos con las empresas contratistas vinculadas a la tragedia fueron suspendidos.

La estatal formalizó la suspensión temporal, al menos hasta el 13 de agosto, de los contratos con las empresas contratistas directamente relacionadas con el accidente. Esta decisión se tomó mientras continúan las pesquisas por la muerte de cinco trabajadores de la Constructora Gardilcic y uno de la empresa Salfa Montajes.

En materia de investigaciones, Codelco complementó su respuesta al segundo requerimiento de Sernageomin. Este trámite busca obtener autorización para un reinicio seguro en 10 áreas específicas de la mina, sujeto a la evaluación del organismo regulador.

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, y un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron diligencias por segundo día consecutivo al interior de la división. Paralelamente, Sernageomin efectuó nuevas inspecciones en sectores de interés técnico para esclarecer las causas.

Mientras que, se informó que la Comisión de Investigación Interna de Codelco prosiguió con entrevistas y toma de declaraciones a trabajadores de empresas contratistas. La estatal también informó haber recibido tres oficios de la Cámara de Diputadas y Diputados solicitando información relevante al caso.

La minera enfatizó que todas las medidas adoptadas priorizan la seguridad y el apoyo a las personas afectadas por la tragedia.

En el ámbito del apoyo psicosocial, la empresa confirmó que las compañías contratistas Santa Elvira; Ferrostaal; Salfa Mantenciones y Steel se sumaron al plan de contención coordinado. Este esfuerzo incluye a Prosiga; Xtreme; Mies; Aura; DMC; Bormax; CYGSA y Enaex.

Hasta ahora, 5.518 trabajadores propios de Codelco y colaboradores participaron en actividades grupales como “Juntos en el Duelo”, conversatorios, charlas y talleres.

Mientras que el Centro de Contención y Orientación Psicosocial (Cecop) reportó la atención a 665 personas a través de su call center.

Operacionalmente, la faena subterránea permanece suspendida por resolución de Sernageomin, autorizando solo el ingreso de personal crítico para resguardo de instalaciones.

