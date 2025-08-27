Codelco niega ser la empresa que produce más invalidez de trabajadores en el país

El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, negó que la minera estatal sea la empresa que más invalidez provoca en Chile y acusó de irresponsabilidad e imprudencia al director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, Marcelo Mosso, por insinuar esa idea.

El lunes –aunque sin nombrar a Codelco– Mosso dio a entender que los trabajadores de la estatal son los que más acceden al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. "¿Por qué no ponemos énfasis, por ejemplo, en que la empresa que más inválidos ha producido en nuestro país en este seguro, es una empresa estatal que se dedica al cobre? Ustedes podrán deducir cuál de ellas es", expresó en una actividad del gremio.

En una declaración, Alvarado respondió que “la aseveración es imprudente, Codelco no es la empresa que produce más invalidez en Chile. Es irresponsable decirlo y creemos que no hay contexto que justifique el tono de su declaración".

Añadió que “no hay datos ni estudios oficiales que permitan relacionar las enfermedades naturales de las personas que trabajan o han trabajado en Codelco con el hecho de haber sido parte de la empresa. Lo que entendemos fue una hipótesis de un ejecutivo, se transmitió como un dato, y así lo entendió erradamente la opinión pública".

"Atribuir a una compañía estatal como Codelco un supuesto liderazgo en invalidez, sin sustento en evidencia, genera confusión pública y afecta injustamente a la principal empresa minera del país. Reiteramos la necesidad de un debate informado y constructivo", agregó.

"Ahora bien, en relación con las enfermedades profesionales, su control y prevención es un foco prioritario de la compañía y se han venido implementando medidas que permitan prevenir su prevalencia en las operaciones y desarrollando mesas de trabajo con la autoridad competente, tal y como lo ha venido haciendo el conjunto de la industria minera", enfatizó.

Finalmente, el presidente ejecutivo de Codelco señaló que “como empresa estatal comprometida con seguir mejorando en la seguridad y salud de nuestros trabajadores, estamos plenamente disponibles para colaborar con autoridades y gremios, aportando datos, herramientas y prácticas para fortalecer un sistema que proteja a todos los trabajadores de Chile".

