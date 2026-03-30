CMF mantiene lista de bancos con importancia sistémica para el sector financiero y la economía

En el marco de su evaluación anual, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidió incrementar las exigencias de capital para BancoEstado, elevando el cargo de capital básico adicional de 1,25% a 1,5% de sus activos ponderados por riesgo.

Esta modificación responde a la evolución de la entidad pública en los últimos periodos y su peso en el mercado.

La resolución, que lleva la firma de la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, justifica esta alza “considerando el importante aumento que ha exhibido el puntaje de la entidad desde 2023 en adelante, consolidando su nivel de riesgo sistémico en un valor superior”.

Respecto a la nómina de instituciones consideradas de importancia sistémica, el regulador —con el visto bueno del Banco Central de Chile— determinó que el grupo se mantiene sin variaciones. Así, Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones (BCI), Banco del Estado de Chile, Banco Itaú Chile, Banco Santander-Chile y Scotiabank Chile continúan siendo las seis entidades cuyo funcionamiento es considerado vital para la estabilidad económica del país.

Para definir esta categoría, la normativa vigente y la Ley General de Bancos establecen criterios técnicos que miden el impacto global de una posible insolvencia. Se analizan variables críticas como el nivel de interconexión, el tamaño de la institución, la complejidad de su estructura y qué tan difícil resultaría sustituir sus servicios financieros en caso de falla.

Este proceso, que cumple su quinto año consecutivo, busca robustecer la solvencia del sistema financiero chileno. Las instituciones calificadas tienen como plazo máximo diciembre de 2026 para cumplir con estos requerimientos de capital adicionales de forma progresiva, asegurando así un resguardo preventivo ante escenarios de inestabilidad.

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