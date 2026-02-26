Codelco y Rio Tinto suscriben acuerdo para fortalecer grandes proyectos en Chile

Codelco y Rio Tinto firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU) que establece un marco de colaboración estratégica para explorar oportunidades conjuntas orientadas a mejorar el desarrollo y la ejecución de grandes proyectos de inversión minera en Chile.

El acuerdo busca combinar la experiencia global de ambas compañías en gestión y ejecución de proyectos, excelencia operacional y cadena de suministro, con foco en acelerar plazos, optimizar costos, fortalecer la integración de criterios ESG y potenciar la transferencia de capacidades y conocimiento.

“El desafío de ejecutar proyectos cada vez más complejos exige colaboración, aprendizaje conjunto y el uso de las mejores prácticas de la industria. Este acuerdo refleja nuestra convicción de que asociarnos y cooperar con líderes globales como Rio Tinto es clave para asegurar una ejecución de excelencia y crear valor de largo plazo para Chile”, señaló Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

Este MoU se enmarca en la estrategia de alianzas de Codelco, orientada a asociarse con referentes internacionales para enfrentar de mejor forma los desafíos técnicos, operacionales y de capital que implica el desarrollo de proyectos estructurales, capturando valor y fortaleciendo estándares de la industria.

“Esta alianza con Codelco refuerza nuestro compromiso de largo plazo con Chile. Al combinar nuestra experiencia en el desarrollo de proyectos con el liderazgo de Codelco, podemos fortalecer la ejecución, generar mayor valor y ampliar nuestras asociaciones existentes en cobre y litio en el país”, señaló el CEO de Rio Tinto, Simon Trott.

Y agregó que “Chile sigue siendo una jurisdicción clave para nuestra estrategia de crecimiento y para proveer los materiales necesarios para la transición energética”.

La gobernanza del acuerdo contempla la creación de un comité directivo conjunto, integrado por ejecutivos senior de ambas compañías, que identificará proyectos piloto y supervisará la implementación de las iniciativas acordadas.

PURANOTICIA