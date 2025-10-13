Chilenos duplican sus inversiones en el extranjero pese a menor incertidumbre económica

Aunque los niveles de incertidumbre en la economía chilena se han estabilizado después de los peaks registrados durante el primer debate constitucional y el anuncio en abril de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la salida de capitales chilenos al exterior se ha profundizado.

Según publica El Mercurio, los datos provienen de la Operación Renta y se asocian a declaraciones juradas específicas de contribuyentes por sus operaciones en el extranjero.

A diferencia de las remesas, que son transferencias personales al exterior, la salida de capitales apunta más bien a inversiones foráneas de chilenos.

Vía transparencia, la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló la cantidad de formularios y el monto total reportado a través de la Declaración Jurada (DJ) 1929 sobre Operaciones en el Exterior.

La DJ1929 contiene la obligación de informar al SII al 30 de junio de cada año respecto de operaciones, inversiones y rentas obtenidas en el exterior de cualquier naturaleza. Esto incluye cualquier tipo de actividad, inversiones en acciones o derechos en una sociedad o instrumentos financieros, seguros contratados, sueldos y remuneraciones, intereses por préstamos, regalías, entre otros.

Al 31 de diciembre de 2024, hubo 43.159 declaraciones de este tipo realizadas por contribuyentes, detalló el SII. El número implica un crecimiento anual de casi 43% al compararse con las 30.274 DJ de inversiones en el exterior informadas al cierre de 2023.

Otro asunto corresponde a los montos. El total reportado por el SII fue de $154 billones (millones de millones), o unos US$161 mil millones (calculados con el tipo de cambio de cierre del viernes).

Dicha cifra representa la mitad del total del tamaño de la economía chilena. En la Operación Renta 2024 el monto de la inversión en el exterior fue de $143 billones.

