Chile se consagra como destino destacado en los Óscar del Turismo 2025

En una jornada marcada por el reconocimiento a la excelencia turística de América Latina, Chile fue distinguido con cinco premios en la edición sudamericana de los World Travel Awards (WTA) 2025, celebrada en Cancún, México.

La ceremonia, realizada en el AVA Resort Cancún, reunió a representantes de la industria global de viajes y turismo, consolidando al país como uno de los destinos más valorados de la región.

Entre los reconocimientos obtenidos por Chile destacan los títulos de Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino Romántico -por el Desierto de Atacama-, Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Naturaleza y Mejor Destino de Cruceros. Estos galardones posicionan al país como un referente en experiencias sostenibles, paisajes naturales y propuestas turísticas diversas.

Los World Travel Awards, conocidos internacionalmente como los “Óscar del turismo”, se celebran desde 1993 y premian a los actores más destacados del sector.

En esta edición, Graham Cooke, presidente y fundador de la organización, subrayó el valor de la instancia: “Ha sido un privilegio dar la bienvenida a nuestros ganadores de toda América Latina en esta extraordinaria celebración en Cancún. La calidez y vitalidad de la hospitalidad local hicieron de esta noche una experiencia inolvidable. Nuestros ganadores representan lo mejor de nuestra industria, y aplaudimos sus logros en la construcción del futuro de los viajes en toda la región”.

Además de Chile, otros países brillaron en la gala. México fue reconocido como “Destino Líder de México y Centroamérica”, mientras que Isla Mujeres recibió el título de “Destino Insular Líder” en la misma categoría.

Perú, por su parte, se consolidó como uno de los grandes protagonistas al obtener los premios a “Destino Líder de Sudamérica”, “Destino de Turismo de Aventura”, “Destino Culinario” y “Destino Cultural”. Su emblemática ciudadela de Machu Picchu fue coronada como “Atracción Turística Líder de Sudamérica”.

