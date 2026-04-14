Chile crecería 2,4% en 2026: FMI proyecta avance moderado en América Latina en medio de tensiones globales

Para este año, una expansión del 2,3% y un alza del 2,7% para el ejercicio siguiente es lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a América Latina y el Caribe. Este pronóstico implica un aumento de una décima para el periodo actual y la mantención exacta de los números que la entidad había adelantado durante enero.

A través del documento "Perspectivas Económicas Mundiales", liberado este martes, se evidencia que la velocidad del Producto Interno Bruto (PIB) estimada para 2026 representa una desaceleración de una décima en comparación a lo anotado en 2025. Todo esto, en medio del escenario de turbulencia geopolítica provocado por la guerra en Medio Oriente.

A pesar de dicho panorama, la institución financiera recalcó que las proyecciones de crecimiento para 2026 experimentaron mejoras en México y Brasil, las dos potencias económicas más grandes de la región.

Detallando las cifras, el mercado brasileño verá expandir su PIB en un 1,9% durante este 2026 (un alza de tres décimas), mientras que en 2027 llegará al 2% (una caída de tres décimas). Por su parte, la economía mexicana registrará un avance del 1,6% en el presente ejercicio, para luego repuntar hasta un 2,2% un año más tarde. Ambas cifras de México equivalen a una subida de una décima si se contrastan con las previsiones de enero.

Respecto al resto del vecindario, el organismo dirigido por Kristalina Georgieva anticipó que Chile logrará un avance del 2,4% y del 2,6% para los respectivos periodos. En paralelo, Argentina exhibirá un crecimiento del 3,5% en 2026 y del 4% en 2027; Colombia hará lo propio con un 2,3% y un 2,5%; y Perú mantendrá un ritmo del 2,8% en los dos años.

El escenario para Venezuela contempla pasar de un 4% de crecimiento en 2026 a un 6% en 2027. Ecuador, en tanto, mantendrá el tono con un 2,5% los dos próximos años. En la vereda opuesta, Bolivia profundizará en 2026 su recesión al marcar una tasa negativa del -3,3%, tras el -1,2% de 2025, sin que el FMI aportara datos para 2027 en este caso.

Finalmente, el dinamismo paraguayo se moderará, pasando de un 4,2% en 2026 a un 3,5% en 2027. Una situación contraria vivirá Uruguay, que repuntará del 1,8% al 2,6%. A nivel de bloques, América Central crecerá un 3,7% y un 4%, y el Caribe lo hará en un 5,7% y un 8,6%.

Del lado de los precios, la inflación en América Latina y el Caribe caerá este año al 6,7%, bajando desde el 7,6% de 2025, para luego retroceder al 4,9% en 2027. Específicamente, la inflación en Brasil será del 4% este año y del 3,4% en 2027. México seguirá una trayectoria muy similar, al pasar del 3,9% al 3,4%.

De manera más reseñable destacan Argentina, que cerrará este ejercicio en el 30,4% y en el 15,7% el siguiente; y Colombia, donde el coste de la vida se encarecerá un 5,9% en 2026 y un 5,2% en 2027. Por su parte, la hiperinflación en Venezuela se acentuará en 2026 hasta el 387,4% (desde el 252% previo), para caer al 94,4% en 2027.

A nivel mundial, el FMI señaló que la situación en Medio Oriente la ha llevado a reducir su estimación de crecimiento para la economía global en 2026 y, a la vez, a incrementar las tasas de inflación. Además, ha alertado del riesgo de recesión global de materializarse un escenario en el que la guerra cause un impacto más severo y persistente.

La previsión central parte del supuesto de que el conflicto tendrá una duración y alcance limitados, de modo que las perturbaciones se disiparán a mediados de año.

Así, el FMI anticipa un crecimiento mundial del 3,1% para 2026 (dos décimas más que en enero) y del 3,2% para 2027 (sin cambios). La institución calificó esto como una recuperación "frágil" y con "fuerte dispersión" entre países ricos y emergentes. No obstante, advirtió que los riesgos se inclinan "a la baja".

Asimismo, en el caso de la inflación, el nuevo pronóstico del FMI descuenta una subida del 4,4% en 2026 y del 3,7% en 2027, lo que supone revisiones al alza para ambos años.

En este sentido, de no haber ocurrido la guerra, el FMI habría elevado posiblemente una décima el crecimiento global de 2026 hasta el 3,4%. Por lo tanto, el recorte final para este año refleja en gran medida las perturbaciones derivadas de Medio Oriente, las cuales solo han sido compensadas en parte por el efecto acumulativo de los recientes datos positivos y la reducción de los aranceles.

El escenario de referencia proyecta un crecimiento del 1,8% en las economías avanzadas en 2026 y del 1,7% en 2027, manteniendo sin cambios las previsiones de enero. Esto incluye una expansión para Estados Unidos del 2,3% este año (una décima menos), mientras que en 2027 el crecimiento de la primera potencia mundial sería del 2,1%, frente al 2% del pronóstico anterior.

PURANOTICIA