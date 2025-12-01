CFA se reunirá con representantes de los equipos económicos de las candidaturas presidenciales de Jara y Kast

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) llevará a cabo una serie de reuniones con los representantes de los equipos económicos de las candidaturas presidenciales, como parte de su mandato legal de contribuir a la responsabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas del país.

La primera sesión se realizará este viernes 5 de diciembre con el equipo económico del candidato José Antonio Kast. En tanto, la segunda reunión se desarrollará el martes 9 de diciembre con el equipo de la candidata Jeannette Jara.

Durante estas instancias, el CFA escuchará las propuestas y prioridades fiscales de cada candidatura y, a su vez, dialogará sobre los desafíos fiscales futuros.

Este encuentro se da en medio de una serie de advertencias del CFA sobre la situación fiscal del país. La última alerta se encendió durante la discusión del Presupuesto 2026, cuando el organismo autónomo advirtió que el país está en una posición de “estrés fiscal”.

