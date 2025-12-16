Cepal proyectó un crecimiento económico en América Latina del 2,4% en 2025 y advirtió sobre la desaceleración de la región

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó un crecimiento económico de América Latina del 2,4% en 2025 y del 2,3% en 2026.

De confirmarse estas previsiones, la región acumularía cuatro años de bajo crecimiento, con una cifra promedio anual de apenas 2,3%, según el informe anual 'Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025' elaborado por el organismo.

Los autores del documento señalan que el consumo, principal motor de la actividad económica en los últimos años, "perderá fuerza en 2026" en un contexto marcado por un menor dinamismo de la demanda externa y un crecimiento más bajo del empleo.

Dentro de la región existen diferencias sustanciales, con un crecimiento proyectado del 2,9% para América del Sur en 2025 debido a la recuperación de Argentina, Bolivia y Ecuador tras registrar contracciones durante el año anterior. Para esta zona geográfica, la Cepal prevé una desaceleración del 2,4% en 2026 como consecuencia de un menor crecimiento en la mayor parte de sus economías.

De su lado, Centroamérica registrará una expansión del 2,6% en 2025 por el debilitamiento de la demanda de Estados Unidos, y aunque se espera una mejora hasta el 3% en 2026, persiste la existencia de vulnerabilidades vinculadas al comercio, las remesas, el acceso a financiamiento y la exposición al cambio climático.

En el caso del Caribe, la actividad petrolera en Guyana, la normalización del turismo y el mejor desempeño de la construcción impulsará un crecimiento del 5,5% para 2025 y del 8,2% en 2026. No obstante, la Cepal advierte sobre la elevada exposición de esta subregión a los desastres naturales, un factor que condiciona la capacidad para crecer de estos países.

Adicionalmente, la Cepal estima una desaceleración del empleo hasta el 1,5% en 2025 y el 1,3% en 2026, mientras que la inflación regional alcanzará una media del 3% en 2026, seis décimas por encima de la cifra estimada para el cierre del ejercicio actual.

El informe advierte que el crecimiento de América Latina y el Caribe se sustenta en las dinámicas de sus principales socios comerciales, de ahí que tanto la política monetaria como las medidas comerciales de Estados Unidos sean riesgos relevantes.

Sobre esta cuestión, la Cepal señala que la flexibilización de la política monetaria y la velocidad de reducción de la tasa de inflación en la región "serán determinantes en la evolución del consumo y de la inversión".

Asimismo, la incertidumbre en los mercados financieros internacionales y la posible volatilidad de los flujos de financiamiento externo, incluida la inversión extranjera directa y las remesas, "pueden afectar el crecimiento regional en 2026".

(Imagen: BID / Europa Press)

