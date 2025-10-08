Casi todos los combustibles subirán de precio desde este jueves: Solo el GLP de uso vehicular tendrá un descenso en su valor

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que a partir de este jueves 9 de octubre, tanto las gasolinas como el petróleo diésel tendrán alzas de precios en sus valores por litro.

Las gasolinas de 93 y 97 octanos subirán 7,6 y 4,6 pesos por litro ($/lt), respectivamente, mientras que el diésel se encarecerá 10,3$/lt.

El kerosene (parafina) subirá 16,6$/lt, mientras que el GLP de uso vehicular será el único con una caída en su precio, de -3,4$/lt.

Para ahorrar al momento de cargar el estanque, está disponible la página web Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CEN) y que posee precios de distintas bencineras a lo largo del país.

Al entrar, se puede revisar los datos a nivel país o, si se recurre al mapa, encontrar la bencinera más cerca y a qué precios tiene tanto las gasolinas, como el diésel, parafina o GLP.

La Enap informará la próxima variación en los precios el próximo miércoles 29 de octubre.

PURANOTICIA