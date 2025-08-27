Casi todas las bencinas bajarán de precio a partir de este jueves: Solo la gasolina de 93 subirá 0,3$/lt

Sólo la bencina de 93 octanos tendrá un aumento en su valor a partir de este jueves 28 de agosto, pues todos los otros octanajes de gasolina tendrán bajas, incluido el diésel y parafina, según informó este miércoles la Enap.

La gasolina de 93 subirá 0,3 pesos por litro ($/lt), mientras que la de 97 octanos caerá -5,8$/lt, el diésel estará 20,84/lt más barato y el kerosene (parafina) tendrá una variación negativa de 8,9$/lt.

Estos son los cambios en los combustibles a partir del 28 de agosto:

Gasolina de 93: +0,3$/lt.

Gasolina de 97: -5,8$/lt.

Kerosene (parafina): -8,9$/lt.

Diésel: -20,8$/lt.

GLP Vehicular: 0$/lt.

El próximo informe completo de los combustibles se publicará el 17 de septiembre, justo antes de Fiestas Patrias, cuando miles de familias salen por las carreteras del país. Con todo, la estatal seguirá entregando cambios semanales en la parafina.

Enap consignó en su informe que los precios finales son puestos por las compañías distribuidoras, siendo el rol de la empresa solo comercializar los derivados de hidrocarburos a las mencionadas organizaciones.

Los precios fueron estimados considerando precios de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos y los funcionamientos del Mepco y Fepp.

