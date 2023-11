Cámara de Comercio estima que gasto promedio en regalos de Navidad será de $116.000

Navidad es la fecha más importante para el comercio minorista, ya que históricamente se puede ver que diciembre acumula el 13% de las ventas anuales del retail y supera en cerca de un 40% las ventas de un mes normal.

Este 2023, ante un difícil escenario económico, donde ha sido precisamente el consumo privado el más afectado, repercutiendo en fuertes bajas en el comercio minorista, Navidad pasa a ser aún más importante.

Bajo este contexto económico, la Cámara Nacional de Comercio realizó una encuesta este 2023 a 640 consumidores de Santiago y regiones para conocer el comportamiento y disposición de compras para esta Navidad.

De los 640 encuestados, el 84% admitió que comprará regalos en esta Navidad, mientras que el 16% no lo hará. Al indagar en las razones de aquellos que no harán compras esta Navidad, destaca la difícil situación económica para el 71% de los casos, mayor a lo reportado el año pasado (65%), seguido de un 9% que dice que en general no hace regalos de Navidad.

Respecto al grupo que sí hará compras, el 21% de los encuestados dice que sus compras, respecto a cantidad, serán mayores este año; un 43% cree que el número de compras será similar al año pasado y un 36% cree que comprará menos cantidad, porcentaje que alcanza un 41% en el caso de los hombres.

En cuanto al gasto incurrido (valor monetario), un 42% dice que gastará más esta Navidad y un 28% piensa tener un gasto similar al año pasado. Por su parte, un tercio de los encuestados afirma que gastará menos esta Navidad, siendo menor el porcentaje en el tramo de 18 a 30 años, donde un 19% cree que gastará menos.

Las principales razones para un menor gasto son la situación económica familiar (49%) y la inflación (38%). También destaca cerca de un cuarto de los encuestados que gastará menos, debido al panorama de incertidumbre del país y otro cuarto menciona tener otras prioridades. Además, un 22% menciona estar con alto nivel de deuda y un 19% señala estar sin trabajo.

En cuanto al monto que se pretende gastar, se alcanza un promedio ponderado de $116 mil, levemente bajo los $121 mil calculados en 2022, y con una media de 8,2 regalos por encuestado. En el caso de las mujeres la media de regalos es 9,2 y en los hombres es 6,9.

En el detalle, un 22% de los encuestados se ubican en un gasto total menor a los $50 mil y un 21% en un gasto que va de los $50 mil a los $75 mil; un 18% entre $75 mil y $100 mil; luego un 14% entre $100 mil y $150 mil y en el extremo alto hay un 7% que gastará sobre $300 mil.

Respecto a la cantidad de regalos, un 47% comprará entre 3 y 6 regalos y un 33% compra más de 10 regalos. Dado el promedio de 8,2 regalos por encuestado, se estima entonces un gasto promedio por regalo de $14.100.

Asimismo, el 85% dijo que incurrirá en gastos relacionados a la cena navideña y cerca de la mitad de los encuestados se encuentran en un rango de gasto entre los $20 mil y $50 mil. Dado estos resultados se evidencia un gasto promedio de $50 mil por encuestado en la cena de Navidad para un grupo promedio de 5,9 personas.

Respecto al canal de compra, los resultados dan cuenta de la importancia que siguen teniendo las tiendas físicas, sin prejuicio que se complemente también con el canal digital. Un 43% de los encuestados dice que solo comprará en tiendas físicas, 3 puntos sobre lo reportado en 2022 y un 50% usará ambos canales, solo un 7% comprará exclusivamente en el canal online.

Finalmente, las categorías más demandadas en esta Navidad (respuesta múltiple con una media de 9,1 menciones por encuestado) son vestuario, con un 91% de encuestados que cree que comprará en esta categoría; luego alimentación con un 81%; belleza y cuidado personal con 75%; accesorios con 68%; calzado 64% y juguetes y artículos deportivos con un 61% respectivamente. La tecnología tiene un 55%.

PURANOTICIA