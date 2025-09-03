Bolsa de Santiago alcanza récord histórico: Supera por primera vez los 9.000 puntos

La Bolsa de Santiago alcanzó un hito histórico este miércoles, luego que el principal indicador bursátil, el IPSA, superara por primera vez los 9.000 puntos. La marca se alcanzó a las 09:43 de la mañana, llegando a 9.004. Una hora más tarde, el índice ya había superado los 9.070 puntos, consolidando una jornada de optimismo en los mercados.

Según analistas financieros, el alza se debe a una combinación de factores internos y externos. La principal fuerza detrás del aumento es la confianza de los inversionistas extranjeros. El martes, el IPSA se vio impulsado por una "sorpresiva ola de compras extranjeras", según informó el Diario Financiero. Este miércoles, el alza se consolidó, subiendo un 0.88% en la jornada.

La subida de la Bolsa de Santiago se enmarca en un ambiente de optimismo en los mercados internacionales. En Wall Street, los principales índices como el Nasdaq y el S&P 500 también registraron ganancias.

El alza de las bolsas internacionales fue impulsada por un fallo judicial favorable a Alphabet, la matriz de Google, que no será obligada a vender el navegador Chrome. La decisión generó un ambiente más tranquilo para los negocios y un aumento de las acciones tecnológicas.

Los analistas anticipan que el índice podría seguir subiendo en las próximas semanas, aunque con una volatilidad propia de los mercados. La Bolsa de Santiago se ha mostrado resiliente en el último tiempo, a pesar de los desafíos económicos que enfrenta el país.

PURANOTICIA