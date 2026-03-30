Black Sale: Sernac entrega recomendaciones y recuerda derechos ante nueva versión del evento de comercio electrónico

Ante el comienzo de una nueva versión del evento de comercio electrónico Black Sale, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) instó a los usuarios a realizar sus compras exclusivamente en los sitios web oficiales de las marcas participantes.

Esta medida busca asegurar transacciones protegidas durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 5 de abril, donde se presentarán rebajas en rubros como turismo, tecnología, inmobiliaria, vestuario y belleza.

Desde la institución enfatizaron que, en el ámbito digital, los consumidores mantienen vigentes los mismos derechos que en las compras presenciales. Esto abarca tanto la garantía legal como el derecho a retracto, el cual permite a la persona desistir de la adquisición dentro de los diez días siguientes a la recepción del producto o la contratación del servicio.

En términos de seguridad, el Sernac advirtió sobre el aumento de ciberdelitos como el phishing, la creación de sitios clonados y aplicaciones maliciosas destinadas al robo de datos o dinero. Por ello, se recomienda desconfiar de ofertas con precios desproporcionadamente bajos o que lleguen mediante links dudosos, priorizando siempre el uso de medios de pago con autenticación de dos pasos y una planificación presupuestaria previa.

Respecto a las obligaciones de los proveedores, el Reglamento de Comercio Electrónico establece que las empresas deben transparentar el costo total de la operación y sus términos y condiciones. Es obligatorio que se informe la inexistencia de stock antes de finalizar la compra, con el fin de evitar anulaciones posteriores por falta de disponibilidad. Además, deben detallarse las características del artículo, tales como dimensiones, color, peso, material, número de unidades, restricciones de uso y cuidados pertinentes.

Sobre la logística, las compañías tienen el deber de indicar el costo de despacho de forma desglosada del valor del producto. Asimismo, deben especificar los tiempos de entrega, aclarando si corresponden a días hábiles o corridos, o señalar la fecha de disponibilidad para retiro en local si fuera el caso. El Sernac también recordó que, si un producto presenta fallas, los consumidores pueden exigir el cambio, la reparación o el reembolso del dinero durante los primeros 6 meses.

Finalmente, la normativa vigente regula la contactabilidad de las empresas, exigiendo que se identifique claramente al proveedor y se ofrezcan canales de comunicación efectivos. Esta disposición responde a que una de las quejas más habituales ante el organismo es la dificultad de los clientes para contactar a las firmas cuando surgen inconvenientes, un problema que se agudizó durante la pandemia. Las empresas deben garantizar que lo prometido en su publicidad se cumpla y que se respeten estrictamente las promociones y ofertas publicadas.

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