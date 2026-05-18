Biministro Mas asegura que Chile "no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad" tras caída del PIB

A través de sus redes sociales, el biministro de Economía y de Minería, Daniel Mas, se refirió al último Informe de Cuentas Nacionales del primer trimestre de 2026, dado a conocer por el Banco Central.

Las cifras fueron peores a las esperadas, pues en comparación con el mismo lapso del año pasado, hubo una caída del 0,5%.

"Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad. El PIB de Chile cayó 0,5% en el primer trimestre de 2026, transformándose en el primer peor trimestre desde 2009", escribió el secretario de Estado en su cuenta de "X".

Y añadió que "recuperar el crecimiento económico es un deber moral para retomar el camino de las oportunidades, el desarrollo y mejorar la vida de nuestros compatriotas".

"Hago un llamado a que todos los parlamentarios que creen en el desarrollo del país y en el crecimiento respalden el Proyecto de Reconstrucción Nacional, para que Chile vuelva a ponerse en marcha".

Cabe señalar que los analistas habían anticipado una merma de 0,3% y no del 0,5% que se dio, explicada en gran parte por la disminución de las exportaciones y el aumento de las importaciones.

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