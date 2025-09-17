Bencinas tendrán una nueva alza a partir del 18 de septiembre

Tras anotar tres bajas consecutivas, los precios de la gasolina subirán en plena celebración de las Fiestas Patrias. Según informó la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), el alza comenzará a regir a partir de este jueves 18 de septiembre.

La gasolina de 93 octanos, la más consumida en el país con un 53% del total según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), registrará un alza de $1,4 por litro.

El aumento será aún mayor para la gasolina de 97 octanos, que se incrementará en $21,6 por litro. Esto, a su vez, provocará que la gasolina de 95 octanos suba $11,5 por litro, al ser el promedio entre los otros dos octanajes.

En contraste, el precio del diésel presentará una caída de $0,7 por litro, mientras que el kerosene se reducirá en $14 por litro, ofreciendo un alivio para los consumidores de estos combustibles.

El alza impactará directamente en los bolsillos de la mayoría de los chilenos. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la gasolina de 93 octanos es la más consumida en el país, representando el 53% del total. La de 95 octanos le sigue con un 23% y la de 97 octanos con un 24%.

El alza se produce en un momento clave del año, cuando se espera que millones de chilenos realicen viajes a lo largo del país para disfrutar del feriado, lo que hará que el incremento se sienta de forma generalizada.

