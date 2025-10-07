Banco Mundial elevó proyección de crecimiento para Chile al 2,6% en 2025

"Chile se beneficiará de un fortalecimiento del consumo privado junto con sus exportaciones mineras", dice el informe de la entidad.
En su reporte de octubre, el Banco Mundial elevó la proyección de crecimiento para Chile en 2025 al 2,6%. En junio fue de 2,1%.
Según consigna Emol, la cifra de octubre se encuentra por sobre las proyecciones del propio Gobierno, que espera un 2,5% para este año. Sin embargo, está en línea con lo que espera el Banco Central, dentro del rango del 2,25% y 2,75%.
Para el próximo año, en tanto, el Banco Mundial espera que Chile crezca un 2,2%.
"La evidencia empírica muestra que la contribución de la entrada y salida de empresas al crecimiento de la productividad es especialmente grande en países como Colombia y Chile, y la creación de empleo en Estados Unidos es impulsada de manera desproporcionada por nuevas empresas", añade.
También recalca que "esto significa que el espíritu empresarial, la actividad de creación y operación de nuevas empresas, juega un papel esencial en la generación de dinamismo económico".
Además, en 2025 Sudamérica verá un crecimiento de 2,3%, según las estimaciones de la institución, y llegará a 2,5% en 2026.
El reporte recortó la perspectiva de crecimiento en 2025 para Argentina de 55,% a 4,6%; de Bolivia, de 1,2% a 0,5%; y de Colombia, de 2,5% a 2,4%.
En cambio, subieron Ecuador, de 1,9% a 2,3%; Paraguay, de 3,7% a 4,2%; y Perú, de 2,9% a 3%.
Brasil y Uruguay mantuvieron sus perspectivas: 2,4% y 2,3% respectivamente.
