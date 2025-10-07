Banco Mundial elevó proyección de crecimiento para Chile al 2,6% en 2025

En su reporte de octubre, el Banco Mundial elevó la proyección de crecimiento para Chile en 2025 al 2,6%. En junio fue de 2,1%.

Según consigna Emol, la cifra de octubre se encuentra por sobre las proyecciones del propio Gobierno, que espera un 2,5% para este año. Sin embargo, está en línea con lo que espera el Banco Central, dentro del rango del 2,25% y 2,75%.

Para el próximo año, en tanto, el Banco Mundial espera que Chile crezca un 2,2%.

"Chile se beneficiará de un fortalecimiento del consumo privado junto con sus exportaciones mineras", dice el informe de la entidad.

"La evidencia empírica muestra que la contribución de la entrada y salida de empresas al crecimiento de la productividad es especialmente grande en países como Colombia y Chile, y la creación de empleo en Estados Unidos es impulsada de manera desproporcionada por nuevas empresas", añade.

También recalca que "esto significa que el espíritu empresarial, la actividad de creación y operación de nuevas empresas, juega un papel esencial en la generación de dinamismo económico".

Además, en 2025 Sudamérica verá un crecimiento de 2,3%, según las estimaciones de la institución, y llegará a 2,5% en 2026.

El reporte recortó la perspectiva de crecimiento en 2025 para Argentina de 55,% a 4,6%; de Bolivia, de 1,2% a 0,5%; y de Colombia, de 2,5% a 2,4%.

En cambio, subieron Ecuador, de 1,9% a 2,3%; Paraguay, de 3,7% a 4,2%; y Perú, de 2,9% a 3%.

Brasil y Uruguay mantuvieron sus perspectivas: 2,4% y 2,3% respectivamente.

PURANOTICIA