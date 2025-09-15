Banco Central llama a conocer y revisar el dinero en efectivo ante aumento de la circulación por Fiestas Patrias

Con motivo del aumento estacional en la circulación de dinero en efectivo durante las celebraciones de Fiestas Patrias, el Banco Central de Chile activó su campaña “Conoce tu dinero” en dos puntos estratégicos: el Mercado de Lo Valledor en Santiago y el Mercado El Cardonal en Valparaíso.

Funcionarios de la Gerencia Tesorería del Instituto Emisor, junto a personal de Carabineros, se desplegaron en Santiago y este martes lo harán en Valparaíso para entregar orientación directa a comerciantes y consumidores. El objetivo es enseñar cómo reconocer billetes y monedas auténticas, destacando que se trata de “una acción rápida y simple que protege a toda la comunidad”.

LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

La Gerenta Tesorera del Banco Central, Cecilia Feliú, enfatizó la importancia de la verificación individual como medida preventiva: “La seguridad del efectivo es una tarea compartida; es importante verificar un billete o moneda antes de aceptarlo, y en el caso de encontrarse con uno sospechoso, entregarlo voluntariamente a las instituciones correspondientes, que son las sucursales bancarias, la Caja de Atención de Público del Banco Central en Santiago o a Carabineros/PDI, mediante una denuncia”.

Según cifras del Banco Central, la demanda de efectivo durante septiembre puede incrementarse hasta en un 50% respecto de un mes promedio, debido al mayor flujo comercial y de consumo asociado a las festividades.

