Banco Central acordó de forma unánime mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%

De forma unánime, el consejo del Banco Central de Chile acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%.

A través de un comunicado, el ente emisor contextualizó que “la guerra en Medio Oriente ha aumentado de forma importante la incertidumbre sobre la evolución futura del escenario económico global, luego de que en el inicio del año se observaba un mayor impulso externo”.

“Destaca el incremento del precio del petróleo, que se ubica en torno a los US$100 el barril, lo que tendrá consecuencias sobre la inflación y la actividad a nivel global”, aseguraron.

Informaron, además, que las expectativas de mercado sobre las trayectorias de tasa de política de los principales bancos centrales muestran mantención o alzas en el mediano plazo.

“Las condiciones financieras globales se han estrechado en las últimas semanas, observándose un alza de las tasas de interés nominales de corto y largo plazo, caídas de las bolsas y depreciaciones de las monedas frente al dólar”, señalaron.

Y añadieron que “al mismo tiempo, el precio del cobre ha disminuido respecto de los máximos que alcanzó en los dos primeros meses del año, pese a que sigue por sobre los valores previstos en el IPoM anterior”.

A su vez, el mercado financiero local ha replicado las tendencias globales, observando “un retroceso de la bolsa (IPSA), una depreciación del peso y alzas de las tasas de interés nominales de corto y largo plazo”.

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