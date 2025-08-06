Autorizan la renuncia de Enjoy a operación de casinos de Coquimbo y Pucón: Caso de Viña del Mar queda pendiente

Este miércoles, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) informó que su Consejo Resolutivo autorizó la solicitud de renuncia, por parte de Enjoy, a sus permisos de operación en las ciudades de Coquimbo y Pucón.

En el mes de abril de este año, la empresa solicitó terminar con sus negocios en las mencionadas ciudades, incluida Viña del Mar donde la votación fue postergada, a petición del Gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien solicitó una reunión de carácter técnico para resolver dudas sobre de los antecedentes relacionados con esta petición.

La decisión de renuncia se debe al complicado momento financiero de Enjoy, que está bajando al mínimo sus costos para evitar la quiebra.

Según resaltó la SCJ en un comunicado, la normativa legal contempla una modalidad de renuncia “excepcional”, que de ser aprobada se hace efectiva en los tres años siguientes. Durante ese tiempo, se iniciarán nuevas licitaciones.

Y aunque el casino sigue operando de forma normal, con todas sus obligaciones económicas, legales y reglamentarias, bajo esta modalidad Enjoy no pagaría ninguna boleta de garantía.

La SCJ explicó además que la “modalidad de renuncia anticipada permitirá dar continuidad operacional a los casinos de juego y, por ende, mantener los puestos de trabajo de las personas que se desempeñan en estos recintos, así como también el encadenamiento productivo asociado a esta actividad, en línea con los planes de desarrollo regional, y su valor como importante atributo turístico en dichas comunas”.

En Coquimbo, Enjoy emplea a unas 310 personas. Durante los próximos tres años, la autoridad prevé que la recaudación proveniente del casino en la ciudad será de unos $38.396 millones, donde $16.199 millones corresponderían al impuesto específico al juego, $15.389 millones al IVA, y $6.807 millones al impuesto por entrada.

Respecto a Pucón, Enjoy posee 211 trabajadores. La recaudación en el señalado período de tiempo sería de $17.623 millones: $7.547 millones de impuesto específico, $7.170 millones al IVA, y $2.904 millones de impuesto por entrada.

Para el caso de la Ciudad Jardín, se acogió la petición del Gobernador Mundaca, quien pidió postergar esa votación en específica, debido a que, afirma, “faltan antecedentes jurídicos para poder votar, a favor o en contra”.

“A mí me sigue generando cierta disconformidad la modificación del reglamento de casinos, que permite poner fin a una concesión, pero este reglamento es de enero de 2025 y la concesión del casino de Viña del Mar data de 2018 y su puesta en operación es de 2021”, agregó.

En este contexto, se decidió postergar la instancia a la segunda semana de agosto.

Sobre el fin de los permisos de operación en Coquimbo y Pucón, votaron a favor la subsecretaria de Hacienda y presidenta de la SCJ, Heidi Berner; la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo; la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein; y los gobernadores de las regiones de Coquimbo, Cristóbal Juliá, y de La Araucanía, René Saffirio.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, se abstuvo.

PURANOTICIA